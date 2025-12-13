Покровск — как бойцы ГУР штурмовали оккупантов

В ГУР показали кадры штурмовых действий возле Покровска — видео
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны провели успешные штурмовые действия и зачистку оккупантов на Покровском направлении. Украинские военные провели операцию в ноябре 2025 года.
Об этом сообщили в ГУР 13 ноября.
Штурмовые действия бойцов ГУР на Покровском направлении
В ГУР рассказали, что бойцы "6-го отряда специальных действий" в составе "Спецподразделения Тимура" провели штурм здания, где засели российские оккупанты, зачистили вражеские окопы, сбили вражеский дрон и оказали медицинскую помощь раненому.
На видео — эпизоды осуществленной в ноябре 2025 года операции на Покровском направлении фронта, в которой участвовали спецподразделения ГУР.
"В результате штурма и зачистки определенных участков фронта было улучшено тактическое положение подразделений Сил безопасности и обороны Украины, которые держат оборону Покровско-Мирноградской агломерации", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно Сырский посетил Покровское направление и заявил, что Россия перебрасывает на этот участок фронта резервы. Несмотря на это, украинские защитники продолжают удерживать оборону.
В то же время военный рассказал, что ситуация возле Покровска сложная, но о полном окружении украинских сил речь пока не идет.
