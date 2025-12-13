Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В ГУР показали кадры штурмовых действий возле Покровска — видео

В ГУР показали кадры штурмовых действий возле Покровска — видео

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 14:59
Покровск — как бойцы ГУР штурмовали оккупантов
Бойцы ГУР во время выполнения задания. Фото: кадр из видео

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны провели успешные штурмовые действия и зачистку оккупантов на Покровском направлении. Украинские военные провели операцию в ноябре 2025 года.

Об этом сообщили в ГУР 13 ноября.

Реклама
Читайте также:

Штурмовые действия бойцов ГУР на Покровском направлении

В ГУР рассказали, что бойцы "6-го отряда специальных действий" в составе "Спецподразделения Тимура" провели штурм здания, где засели российские оккупанты, зачистили вражеские окопы, сбили вражеский дрон и оказали медицинскую помощь раненому.

На видео — эпизоды осуществленной в ноябре 2025 года операции на Покровском направлении фронта, в которой участвовали спецподразделения ГУР.

"В результате штурма и зачистки определенных участков фронта было улучшено тактическое положение подразделений Сил безопасности и обороны Украины, которые держат оборону Покровско-Мирноградской агломерации", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Сырский посетил Покровское направление и заявил, что Россия перебрасывает на этот участок фронта резервы. Несмотря на это, украинские защитники продолжают удерживать оборону.

В то же время военный рассказал, что ситуация возле Покровска сложная, но о полном окружении украинских сил речь пока не идет.

война в Украине ГУР фронт Покровск штурм
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации