Покровск — как бойцы ГУР штурмовали оккупантов

Бойцы ГУР во время выполнения задания. Фото: кадр из видео

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны провели успешные штурмовые действия и зачистку оккупантов на Покровском направлении. Украинские военные провели операцию в ноябре 2025 года.

Об этом сообщили в ГУР 13 ноября.

Штурмовые действия бойцов ГУР на Покровском направлении

В ГУР рассказали, что бойцы "6-го отряда специальных действий" в составе "Спецподразделения Тимура" провели штурм здания, где засели российские оккупанты, зачистили вражеские окопы, сбили вражеский дрон и оказали медицинскую помощь раненому.

На видео — эпизоды осуществленной в ноябре 2025 года операции на Покровском направлении фронта, в которой участвовали спецподразделения ГУР.

"В результате штурма и зачистки определенных участков фронта было улучшено тактическое положение подразделений Сил безопасности и обороны Украины, которые держат оборону Покровско-Мирноградской агломерации", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Сырский посетил Покровское направление и заявил, что Россия перебрасывает на этот участок фронта резервы. Несмотря на это, украинские защитники продолжают удерживать оборону.

В то же время военный рассказал, что ситуация возле Покровска сложная, но о полном окружении украинских сил речь пока не идет.