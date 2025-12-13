Покровськ — як бійці ГУР штурмували окупантів

Бійці ГУР під час виконання завдання. Фото: кадр з відео

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони провели успішні штурмові дії та зачистку окупантів на Покровському напрямку. Українські військові провели операцію у листопаді 2025 року.

Про це повідомили в ГУР 13 листопада.

Штурмові дії бійців ГУР на Покровському напрямку

В ГУР розповіли, що бійці "6-го загону спеціальних дій" у складі "Спецпідрозділу Тимура" провели штурм будівлі, де засіли російські окупанти, зачистили ворожі окопи, збили ворожий дрон та надали медичну допомогу пораненому.

На відео — епізоди здійсненої в листопаді 2025 року операції на Покровському напрямку фронту, в якій брали участь спецпідрозділи ГУР.

"Внаслідок штурму та зачистки визначених ділянок фронту було поліпшено тактичне становище підрозділів Сил безпеки та оборони України, які тримають оборону Покровсько-Мирноградської агломерації", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Сирський відвідав Покровський напрямок та заявив, що Росія перекидає на цю ділянку фронту резерви. Попри це, українські захисники продовжують утримувати оборону.

Водночас військовий розповів, що ситуація біля Покровська складна, але про повне оточення українських сил наразі не йдеться.