Головна Армія Військовий пояснив, як РФ використовує хімічні речовини на фронті

Військовий пояснив, як РФ використовує хімічні речовини на фронті

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 13:34
Росія застосовує хімічну зброю проти операторів дронів — деталі від військового
Російський окупант. Фото: росЗМІ

Головний сержант 93-ї ОМБр "Стохід" Віталій П'ясецький розповів, як російські окупанти використовують хімічну зброю на фронті. Зокрема, ворог намагається атакувати операторів безпілотників.

Про це Віталій П'ясецький розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 4 березня, передає Новини.LIVE.

Як Росія використовує хімічну зброю на фронті

П'ясецький зазначив, що загарбники застосовують хімічну зброю для атак на операторів безпілотників. Ворог намагається паралізувати ці позиції за будь-яку ціну. 

"Це боєприпаси, часто навіть з невідомими отруйними речовинами", — додав військовий.

Ситуація на фронті 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку цього року Україна повернула 460 квадратних кілометрів території.

А у ніч проти 1 березня українські воїни уразили ворожі радіолокаційні станції С-300 та логістичні обʼєкти.

Раніше український лідер розкрив успіхи ЗСУ на півдні. За його словами, операція планувалася заздалегідь.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
