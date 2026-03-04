Росія застосовує хімічну зброю проти операторів дронів — деталі від військового

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Головний сержант 93-ї ОМБр "Стохід" Віталій П'ясецький розповів, як російські окупанти використовують хімічну зброю на фронті. Зокрема, ворог намагається атакувати операторів безпілотників.

Про це Віталій П'ясецький розповів в ефірі Ранок.LIVE у середу, 4 березня, передає Новини.LIVE.

Як Росія використовує хімічну зброю на фронті

П'ясецький зазначив, що загарбники застосовують хімічну зброю для атак на операторів безпілотників. Ворог намагається паралізувати ці позиції за будь-яку ціну.

"Це боєприпаси, часто навіть з невідомими отруйними речовинами", — додав військовий.

Ситуація на фронті

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з початку цього року Україна повернула 460 квадратних кілометрів території.

А у ніч проти 1 березня українські воїни уразили ворожі радіолокаційні станції С-300 та логістичні обʼєкти.

Раніше український лідер розкрив успіхи ЗСУ на півдні. За його словами, операція планувалася заздалегідь.