Главная Армия Россия активно использует химическое оружие на фронте — детали

Россия активно использует химическое оружие на фронте — детали

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 13:34
На фронте РФ атакует операторов БпЛА химическим оружием, — военный
Российский оккупант. Фото: росСМИ

Главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пясецкий заявил, что российские оккупанты используют химическое оружие на фронте. Противник пытается атаковать операторов беспилотников.

Об этом Виталий Пясецкий рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 4 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Как Россия использует химическое оружие на фронте

Пясецкий отметил, что захватчики применяют химическое оружие для атак на операторов беспилотников. Враг пытается парализовать эти позиции любой ценой.

"Это боеприпасы, часто даже с неизвестными ядовитыми веществами", — добавил военный.

Ситуация на фронте

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала этого года Украина вернула 460 квадратных километров территории.

А в ночь на 1 марта украинские воины поразили вражеские радиолокационные станции С-300 и логистические объекты.

Ранее украинский лидер раскрыл успехи ВСУ на юге. По его словам, операция планировалась заранее.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
