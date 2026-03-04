На фронте РФ атакует операторов БпЛА химическим оружием, — военный

Россия активно использует химическое оружие на фронте — детали
Главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пясецкий заявил, что российские оккупанты используют химическое оружие на фронте. Противник пытается атаковать операторов беспилотников.
Об этом Виталий Пясецкий рассказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 4 марта, передает Новини.LIVE.
Как Россия использует химическое оружие на фронте
Пясецкий отметил, что захватчики применяют химическое оружие для атак на операторов беспилотников. Враг пытается парализовать эти позиции любой ценой.
"Это боеприпасы, часто даже с неизвестными ядовитыми веществами", — добавил военный.
Ситуация на фронте
Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала этого года Украина вернула 460 квадратных километров территории.
А в ночь на 1 марта украинские воины поразили вражеские радиолокационные станции С-300 и логистические объекты.
Ранее украинский лидер раскрыл успехи ВСУ на юге. По его словам, операция планировалась заранее.
