Військовий оцінив якість безпілотників українського виробництва

Військовий оцінив якість безпілотників українського виробництва

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 09:56
Військовий оцінив якість українських дронів
Український військовий з безпілотником. Ілюстративне фото: Reuters/Sofiia Gatilova

Головний сержант 54 ОМБр ім. Івана Мазепи Максим Бутолін на псевдо "Молот" оцінив якість українських безпілотників. Він зазначив, що ударні та FPV-дрон вітчизняного виробництва — це гордість України.

Про це Максим Бутолін сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 7 серпня.

Читайте також:

Військовий про якість дронів вітчизняного виробництва

Головний сержант 54 ОМБр ім. Івана Мазепи зазначив, що ударні та FPV-дрони — це гордість України. Однак, на його думку, розвідувальні виготовляє кращі Китай та Франція.

"Наш ВПК дуже гарний зробив крок вперед. Але в принципі ми краще зробили крок або у великих ударних дронах по типу "Шахеда", або у FPV", — сказав військовий.

Зокрема, він зазначив, що нині український військово-промисловий комплекс (ВПК) стрімко розвивається.

"Сегмент цього "весільного" дрона типу Mavic чи Autel вже давно зайнятий китайцями й французами. Я не бачив такого ґатунку дронів українського виробництва, тому що ця ніша не дуже цікава для нашого ВПК", — пояснив Бутолін.

Нещодавно міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що Україна збільшує інвестиції у виробництво дронів.

А керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в російських дронах виявили індійські компоненти.

ЗСУ безпілотники дрони війна в Україні FPV-дрони
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
