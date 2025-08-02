Лінія дронів — Денис Шмигаль заявив про збільшення інвестицій

Міністр оборони України Денис Шмигаль. Фото: пресслужба Кабміну

Україна збільшує інвестиції в виробництво дронів та зміцнення Сил оборони. Йдеться про перерозподіл 8 мільярдів гривень на потреби Збройних сил України.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у суботу, 2 серпня, Telegram.

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За даними Шмигаля, на потреби військових, залучених до проєкту "Лінія дронів", а також на посилення БпЛА у новосформованих підрозділах виділяють 8 млрд грн.

"Це дозволить забезпечити невідкладне фінансування нагальних потреб таких підрозділів як "Птахи Мадяра", К2, "Рарог", "Ахіллес", "Немезіс", "Чорний ліс". Вони продемонстрували високу ефективність: тільки впродовж минулого місяця знищено 22,7 тисячі ворожих цілей", — уточнив міністр оборони.

Крім того, Україна виділяє 1 млрд грн на антидроновий захист шляхів евакуації та логістики. Також Шмигаль додав, що окремо над фінансуванням "Лінії дронів" Україна працює з партнерами, зокрема, з Нідерландами.

"У межах двосторонньої угоди з Нідерландами передбачено придбання безпілотників в українських виробників. Завдяки цьому інструменту державний "Ощадбанк" уже надав банківських гарантій за контрактами на суму 837 млн євро", — зазначив очільник Міноборони.

Допис Дениса Шмигаля в Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, що міністр оборони висловився щодо виробництва власних балістичних ракет. Він відповів, наскільки Україна просунулася в цьому питанні.

Додамо, що Шмигаль анонсував нові пакети військової допомоги від Чехії. Підтримка охопить протиповітряну оборону, радіоелектронну боротьбу та далекобійну зброю.