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Главная Армия Украина увеличит инвестиции в Линию дронов — Шмыгаль назвал сумму

Украина увеличит инвестиции в Линию дронов — Шмыгаль назвал сумму

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 14:30
Линия дронов — Денис Шмыгаль заявил об увеличении инвестиций
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Кабмина

Украина увеличивает инвестиции в производство дронов и укрепление Сил обороны. Речь идет о перераспределении 8 миллиардов гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в субботу, 2 августа, в Telegram.

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По данным Шмыгаля, на нужды военных, привлеченных к проекту "Линия дронов", а также на усиление БпЛА во вновь сформированных подразделениях выделяют 8 млрд грн.

"Это позволит обеспечить безотлагательное финансирование насущных потребностей таких подразделений как "Птицы Мадьяра", К2, "Рарог", "Ахиллес", "Немезис", "Черный лес". Они продемонстрировали высокую эффективность: только в течение прошлого месяца уничтожено 22,7 тысячи вражеских целей", — уточнил министр обороны.

Кроме того, Украина выделяет 1 млрд грн на антидроновую защиту путей эвакуации и логистики. Также Шмыгаль добавил, что отдельно над финансированием "Линии дронов" Украина работает с партнерами, в частности, с Нидерландами.

"В рамках двустороннего соглашения с Нидерландами предусмотрено приобретение беспилотников у украинских производителей. Благодаря этому инструменту государственный "Ощадбанк" уже предоставил банковских гарантий по контрактам на сумму 837 млн евро", — отметил глава Минобороны.

Украина увеличит инвестиции в Линию дронов — Шмыгаль назвал сумму - фото 1
Сообщение Дениса Шмыгаля в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, что министр обороны высказался относительно производства собственных баллистических ракет. Он ответил, насколько Украина продвинулась в этом вопросе.

Добавим, что Шмыгаль анонсировал новые пакеты военной помощи от Чехии. Поддержка охватит противовоздушную оборону, радиоэлектронную борьбу и дальнобойное оружие.

Денис Шмыгаль Минобороны ВСУ инвестиции дроны
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
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