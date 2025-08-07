Военный оценил качество украинских дронов

Военный оценил качество беспилотников украинского производства
Главный сержант 54-й ОМБр им. Ивана Мазепы Максим Бутолин с псевдонимом "Молот" оценил качество украинских беспилотников. Он отметил, что ударные и FPV-дрон отечественного производства — это гордость Украины.
Об этом Максим Бутолин сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 7 августа.
Военный о качестве дронов отечественного производства
Главный сержант 54 ОМБр им. Ивана Мазепы отметил, что ударные и FPV-дроны — это гордость Украины. Однако, по его мнению, разведывательные изготавливает лучшие Китай и Франция.
"Наш ВПК очень хороший сделал шаг вперед. Но в принципе мы лучше сделали шаг или в больших ударных дронах по типу "Шахеда", или в FPV", — сказал военный.
В частности, он отметил, что сейчас украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) стремительно развивается.
"Сегмент этого "свадебного" дрона типа Mavic или Autel уже давно занят китайцами и французами. Я не видел такого рода дронов украинского производства, потому что эта ниша не очень интересна для нашего ВПК", — объяснил Бутолин.
Недавно министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина увеличивает инвестиции в производство дронов.
А руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в российских дронах обнаружили индийские компоненты.
