Военный оценил качество украинских дронов

Украинский военный с беспилотником. Иллюстративное фото: Reuters/Sofiia Gatilova

Главный сержант 54-й ОМБр им. Ивана Мазепы Максим Бутолин с псевдонимом "Молот" оценил качество украинских беспилотников. Он отметил, что ударные и FPV-дрон отечественного производства — это гордость Украины.

Об этом Максим Бутолин сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 7 августа.

Военный о качестве дронов отечественного производства

Главный сержант 54 ОМБр им. Ивана Мазепы отметил, что ударные и FPV-дроны — это гордость Украины. Однако, по его мнению, разведывательные изготавливает лучшие Китай и Франция.

"Наш ВПК очень хороший сделал шаг вперед. Но в принципе мы лучше сделали шаг или в больших ударных дронах по типу "Шахеда", или в FPV", — сказал военный.

В частности, он отметил, что сейчас украинский военно-промышленный комплекс (ВПК) стремительно развивается.

"Сегмент этого "свадебного" дрона типа Mavic или Autel уже давно занят китайцами и французами. Я не видел такого рода дронов украинского производства, потому что эта ниша не очень интересна для нашего ВПК", — объяснил Бутолин.

Недавно министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина увеличивает инвестиции в производство дронов.

А руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в российских дронах обнаружили индийские компоненты.