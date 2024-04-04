Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Військовий назвав спеціальність, яка найбільше потрібна в армії arrow

Військовий назвав спеціальність, яка найбільше потрібна в армії

4 квітня 2024 15:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Військовий назвав спеціальність, яка найбільше потрібна в армії
Військові на фронті. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні триває загальна мобілізація до лав Збройних сил. Втім, охочих воювати стає все дедалі менше. Армія потребує багато профільних фахівців у різних напрямках, але найбільших дефіцит становлять саме піхотинці. 

Про це розповів генерал-майор Віктор Ніколюк, передає видання NV

Читайте також:

Які фахівці потрібні у армії

"Найбільш потрібні фахівці — це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога", — сказав Ніколюк, говорячи про дефіцитну професію у армії. 

Підготовка мобілізованих

Він додав, що, мобілізуючи людину, здійснюється обов'язкова підготовка у рамках її майбутньої спеціальності. Разом із тим, для усіх з них відновили фізичну підготовку, яка допомагає особі адаптуватися до навантажень. Запевнив, що це все відбувається у супроводі інструкторів.

Ніколюк розповів, що після того як військовозобов'язаний прибуває до військових частин або до оперативно-тактичних угруповань, то продовжують підготовку до виконання бойових завдань. 

"Це займає мінімум 2-3 тижні, а то й навіть більше місяця, їх готують безпосередньо до виконання бойових завдань", — сказав Ніколюк.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобовʼязаного. Також президент підписав документ про зниження призовного віку до 25 років. Верховна Рада проголосувала за нього ще 30 травня 2023 року.

війна
ЗСУ
військові
професії
мобілізація
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК