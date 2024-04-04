Військовий назвав спеціальність, яка найбільше потрібна в армії

Військові на фронті. Фото: REUTERS

В Україні триває загальна мобілізація до лав Збройних сил. Втім, охочих воювати стає все дедалі менше. Армія потребує багато профільних фахівців у різних напрямках, але найбільших дефіцит становлять саме піхотинці.

Про це розповів генерал-майор Віктор Ніколюк, передає видання NV.

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Які фахівці потрібні у армії

"Найбільш потрібні фахівці — це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога", — сказав Ніколюк, говорячи про дефіцитну професію у армії.

Підготовка мобілізованих

Він додав, що, мобілізуючи людину, здійснюється обов'язкова підготовка у рамках її майбутньої спеціальності. Разом із тим, для усіх з них відновили фізичну підготовку, яка допомагає особі адаптуватися до навантажень. Запевнив, що це все відбувається у супроводі інструкторів.

Ніколюк розповів, що після того як військовозобов'язаний прибуває до військових частин або до оперативно-тактичних угруповань, то продовжують підготовку до виконання бойових завдань.

"Це займає мінімум 2-3 тижні, а то й навіть більше місяця, їх готують безпосередньо до виконання бойових завдань", — сказав Ніколюк.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобовʼязаного. Також президент підписав документ про зниження призовного віку до 25 років. Верховна Рада проголосувала за нього ще 30 травня 2023 року.