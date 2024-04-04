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Военный назвал специальность, которая больше всего нужна в армии

4 апреля 2024 15:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Военный назвал специальность, которая больше всего нужна в армии
Военные на фронте. Фото: REUTERS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация в ряды Вооруженных сил. Впрочем, желающих воевать становится все меньше. Армия нуждается в многих профильных специалистах в разных направлениях, но наибольший дефицит составляют именно пехотинцы.

Об этом рассказал генерал-майор Виктор Николюк, передает издание NV.

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"Самые нужные специалисты — это, конечно, пехота. Это та пехота, которая штурмует, которая закрепляется в окопе, удерживает позиции, и пехота заходит на вражеские позиции, отбивает врага", — сказал Николюк, говоря о дефицитной профессии в армии.

Подготовка мобилизованных

Он добавил, что мобилизуя человека осуществляется обязательная подготовка в рамках его будущей специальности. Вместе с тем, для всех из них возобновили физическую подготовку, помогающую адаптироваться к нагрузкам. Заверил, что это происходит в сопровождении инструкторов.

Николюк рассказал, что после того как военнообязанный прибывает в воинские части или в оперативно-тактические группировки, то продолжают подготовку к выполнению боевых задач.

"Это занимает минимум 2-3 недели, а то и даже больше месяца, их готовят непосредственно к выполнению боевых задач", — сказал Николюк.

Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного. Также президент подписал документ о понижении призывного возраста до 25 лет. Верховная Рада проголосовала за него 30 мая 2023 года.

война
ВСУ
военные
профессии
мобилизация
война в Украине

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