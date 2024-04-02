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Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобовʼязаного

2 квітня 2024 18:30
оновлено: 18:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобовʼязаного
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Цей кабінет дозволить громадянам онлайн оновлювати свої персональні дані та скоротити кількість візитів до ТЦК.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Електронний кабінет військовозобовʼязаного 

Однією з ключових переваг цього закону є можливість громадян вносити зміни до своєї персональної інформації в електронному кабінеті. Наприклад, тепер вони зможуть доповнити інформацію про свою освіту або знання іноземних мов, що стане додатковим плюсом у підготовці до військової служби.

Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобовʼязаного - фото 1
Скриншот з сайту Верховної Ради

Цей інноваційний інструмент також допоможе у скороченні кількості візитів громадян до територіальних центрів комплектації. Замість того, щоб особисто відвідувати офіси, люди зможуть оновлювати свою інформацію про себе онлайн, що зекономить їхній час та зусилля.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років. Верховна Рада проголосувала за нього ще 30 травня 2023 року.

Також ми писали про те, що нардепи визначилися, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов’язком та відхилили пропозицію з надсилання електронних повісток на електронний кабінет.

Володимир Зеленський
військовий призов
мобілізація
військовозобов'язані

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