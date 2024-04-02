Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании электронного военнообязанного кабинета. Этот кабинет позволит гражданам онлайн обновлять свои персональные данные и сократить количество визитов в ТЦК.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

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Электронный кабинет военнообязанного

Одним из ключевых преимуществ этого закона является возможность граждан вносить изменения в свою персональную информацию в электронном кабинете. К примеру, теперь они смогут дополнить информацию о своем образовании или знании иностранных языков, что станет дополнительным плюсом в подготовке к военной службе.

Скриншот с сайта Верховной Рады

Этот инновационный инструмент также поможет в сокращении количества визитов граждан в территориальные центры комплектации. Вместо того чтобы лично посещать офисы, люди смогут обновлять свою информацию о себе онлайн, что сэкономит их время и усилия.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о понижении призывного возраста до 25 лет. Верховная Рада проголосовала за него 30 мая 2023 года.

Также мы писали, что нардепы определились, что регистрация в электронном кабинете призывника будет правом, а не обязанностью и отклонили предложение по отправке электронных повесток на электронный кабинет.