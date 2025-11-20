Снєгирьов пояснив, чому скорочення ЗСУ після війни є неминучим

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов пояснив, чому скорочення української армії неминуче. За його словами, країна не зможе утримувати мільйонне військо після завершення війни.

Про це Дмитро Снєгирьов сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 20 листопада.

Скорочення армії України

Наразі чисельність ЗСУ становить понад мільйон.

"Якщо закінчується активний характер бойових дій, то для чого Україні мільйонне військо?" — запитав Снєгирьов.

За його словами, потреби армії оцінюються приблизно у 70 мільярдів доларів. Військовий аналітик наголосив, що економіка не витримує фінансування такого великого війська.

На його думку, зменшення кількості військових стане не результатом політичного тиску з боку Росії, а насамперед внутрішньою потребою самої України.

"І в чому тут проросійські наративи? Якщо це відповідає українським потребам, бо ми не зможемо фінансувати цю кількість. Західної допомоги вже не буде", — додав Снєгирьов.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський отримав від США проєкт мирного плану щодо завершення війни.

