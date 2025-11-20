Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Військовий аналітик пояснив, чому скорочення ЗСУ неминуче

Військовий аналітик пояснив, чому скорочення ЗСУ неминуче

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 19:50
Оновлено: 19:51
Снєгирьов пояснив, чому скорочення ЗСУ після війни є неминучим
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов пояснив, чому скорочення української армії неминуче. За його словами, країна не зможе утримувати мільйонне військо після завершення війни.

Про це Дмитро Снєгирьов сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 20 листопада.

Реклама
Читайте також:

Скорочення армії України

Наразі чисельність ЗСУ становить понад мільйон.

"Якщо закінчується активний характер бойових дій, то для чого Україні мільйонне військо?" — запитав Снєгирьов.

За його словами, потреби армії оцінюються приблизно у 70 мільярдів доларів. Військовий аналітик наголосив, що економіка не витримує фінансування такого великого війська.

На його думку, зменшення кількості військових стане не результатом політичного тиску з боку Росії, а насамперед внутрішньою потребою самої України.

"І в чому тут проросійські наративи? Якщо це відповідає українським потребам, бо ми не зможемо фінансувати цю кількість. Західної допомоги вже не буде", — додав Снєгирьов.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський отримав від США проєкт мирного плану щодо завершення війни.

Крім того, Новини.LIVE зібрали ключові тези угоди, яку пропонують США для завершення війни.

війна ЗСУ українці Україна армія Дмитро Снєгирьов
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації