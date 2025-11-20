Снєгирьов пояснив, чому скорочення ЗСУ після війни є неминучим

Військовий аналітик пояснив, чому скорочення ЗСУ неминуче
Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов пояснив, чому скорочення української армії неминуче. За його словами, країна не зможе утримувати мільйонне військо після завершення війни.
Про це Дмитро Снєгирьов сказав в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 20 листопада.
Скорочення армії України
Наразі чисельність ЗСУ становить понад мільйон.
"Якщо закінчується активний характер бойових дій, то для чого Україні мільйонне військо?" — запитав Снєгирьов.
За його словами, потреби армії оцінюються приблизно у 70 мільярдів доларів. Військовий аналітик наголосив, що економіка не витримує фінансування такого великого війська.
На його думку, зменшення кількості військових стане не результатом політичного тиску з боку Росії, а насамперед внутрішньою потребою самої України.
"І в чому тут проросійські наративи? Якщо це відповідає українським потребам, бо ми не зможемо фінансувати цю кількість. Західної допомоги вже не буде", — додав Снєгирьов.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський отримав від США проєкт мирного плану щодо завершення війни.
Крім того, Новини.LIVE зібрали ключові тези угоди, яку пропонують США для завершення війни.
