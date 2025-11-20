Відео
Головна Армія Що пропонують США Україні у своєму мирному плані — деталі

Що пропонують США Україні у своєму мирному плані — деталі

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 18:49
Оновлено: 18:49
Мирний план США — від чого пропонують відмовитися Україні
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Адміністрація президента США підготувала свій мирний план щодо війни в Україні. Він зараз активно обговорюється з Європою та представниками Росії, однак ЗМІ називають його "розробленим на основі капітуляції України". 

Новини.LIVE зібрали головні тези угоди, яку пропонують США. 

Читайте також:

Що передбачає мирний план США

Мирний план Трампа передбачає значне скорочення чисельності Збройних сил України — вимагається залишити лише 40% від поточної кількості військових. Натомість Росія скорочувати свою армію не буде. 

Також нашій країні заборонено володіти далекобійними видами озброєння, а західні війська не можуть бути розгорнуті на нашій території. Крім того, в Україні буде заборонено приземлятися літакам західних дипломатів. 

Водночас є інші вимоги, серед яких:

  • Україна повинна визнати російську мову другою офіційною;
  • в Україні повинна бути відновлена Російська православна церква;
  • Україна має відмовитися від Донбасу;
  • Україні буде дозволено вести переговори про гарантії безпеки з США та Європою;
  • Натомість Росія пообіцяє не нападати на Україну і пропише це у своєму законодавстві.

Зазначимо, що 20 листопада NBC повідомляло, що Дональд Трамп хвалив новий "мирний план" щодо України, який складається з 28 пунктів. Відомо, що план розробляли спецпредставник президента США Стів Віткофф, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо і зять лідера Америки Джаредь Кушнер. 

Пізніше ЗМІ писали, що документ, розроблений спільно з Росією, пропонує Україні відмовитися від територій та скоротити армію. З мирним планом вже ознайомилися українські посадовці. Вони заявили, що він майже повністю відповідає вимогам Кремля і без істотних змін Київ його не схвалить. 

Водночас у США хочуть узгодження мирного плану до кінця місяця. Там впевнені, що він нарешті покладе край війні.

Нагадаємо, в Європі різко висловились щодо мирного плану США для України. Там вважають, що такі умови є неприйнятними та фактично рівнозначними вимозі до Києва погодитися на капітуляцію.

Водночас Кая Калас заявила, що справжній шлях до миру неможливий без припинення російської агресії та поваги до принципів справедливості. Їй теж не сподобалась мирна угода, яку пропонують США. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
