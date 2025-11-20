Мирный план США — от чего предлагают отказаться Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Администрация президента США подготовила свой мирный план по войне в Украине. Он сейчас активно обсуждается с Европой и представителями России, однако СМИ называют его "разработанным на основе капитуляции Украины".

Новини.LIVE собрали главные тезисы соглашения, которое предлагают США.

Что предусматривает мирный план США

Мирный план Трампа предусматривает значительное сокращение численности Вооруженных сил Украины — требуется оставить лишь 40% от текущего количества военных. Зато Россия сокращать свою армию не будет.

Также нашей стране запрещено владеть дальнобойными видами вооружения, а западные войска не могут быть развернуты на нашей территории. Кроме того, в Украине будет запрещено приземляться самолетам западных дипломатов.

В то же время есть другие требования, среди которых:

Украина должна признать русский язык вторым официальным;

в Украине должна быть восстановлена Российская православная церковь;

Украина должна отказаться от Донбасса;

Украине будет разрешено вести переговоры о гарантиях безопасности с США и Европой;

Взамен Россия пообещает не нападать на Украину и пропишет это в своем законодательстве.

Отметим, что 20 ноября NBC сообщало, что Дональд Трамп хвалил новый "мирный план" по Украине, который состоит из 28 пунктов. Известно, что план разрабатывали спецпредставитель президента США Стив Виткофф, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и зять лидера Америки Джаред Кушнер.

Позже СМИ писали, что документ, разработанный совместно с Россией, предлагает Украине отказаться от территорий и сократить армию. С мирным планом уже ознакомились украинские чиновники. Они заявили, что он почти полностью соответствует требованиям Кремля и без существенных изменений Киев его не одобрит.

В то же время в США хотят согласования мирного плана до конца месяца. Там уверены, что он наконец положит конец войне.

Напомним, в Европе резко высказались относительно мирного плана США для Украины. Там считают, что такие условия неприемлемы и фактически равнозначны требованию к Киеву согласиться на капитуляцию.

В то же время Кая Калас заявила, что настоящий путь к миру невозможен без прекращения российской агрессии и уважения к принципам справедливости. Ей тоже не понравилось мирное соглашение, которое предлагают США.