Снегирев объяснил, почему сокращение ВСУ после войны неизбежно

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Военный аналитик Дмитрий Снегирев объяснил, почему сокращение украинской армии неизбежно. По его словам, страна не сможет содержать миллионное войско после завершения войны.

Об этом Дмитрий Снегирев сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 20 ноября.

Реклама

Читайте также:

Сокращение армии Украины

Сейчас численность ВСУ составляет более миллиона человек.

"Если заканчивается активный характер боевых действий, то для чего Украине миллионное войско?" — спросил Снегирев.

По его словам, потребности армии оцениваются примерно в 70 миллиардов долларов. Военный аналитик отметил, что экономика не выдерживает финансирования такого большого войска.

По его мнению, уменьшение количества военных станет не результатом политического давления со стороны России, а прежде всего внутренней потребностью самой Украины.

"И в чем здесь пророссийские нарративы? Если это соответствует украинским потребностям, потому что мы не сможем финансировать это количество. Западной помощи уже не будет", — добавил Снегирев.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский получил от США проект мирного плана по завершению войны.

Кроме того, Новини.LIVE собрали ключевые тезисы соглашения, которое предлагают США для завершения войны.