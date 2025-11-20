Видео
Военный аналитик объяснил, почему сокращение ВСУ неизбежно

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 19:50
обновлено: 19:51
Снегирев объяснил, почему сокращение ВСУ после войны неизбежно
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Военный аналитик Дмитрий Снегирев объяснил, почему сокращение украинской армии неизбежно. По его словам, страна не сможет содержать миллионное войско после завершения войны.

Об этом Дмитрий Снегирев сказал в эфире Ранок.LIVE в четверг, 20 ноября.

Сокращение армии Украины

Сейчас численность ВСУ составляет более миллиона человек.

"Если заканчивается активный характер боевых действий, то для чего Украине миллионное войско?" — спросил Снегирев.

По его словам, потребности армии оцениваются примерно в 70 миллиардов долларов. Военный аналитик отметил, что экономика не выдерживает финансирования такого большого войска.

По его мнению, уменьшение количества военных станет не результатом политического давления со стороны России, а прежде всего внутренней потребностью самой Украины.

"И в чем здесь пророссийские нарративы? Если это соответствует украинским потребностям, потому что мы не сможем финансировать это количество. Западной помощи уже не будет", — добавил Снегирев.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский получил от США проект мирного плана по завершению войны.

Кроме того, Новини.LIVE собрали ключевые тезисы соглашения, которое предлагают США для завершения войны.

война ВСУ украинцы Украина армия Дмитрий Снегирев
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
