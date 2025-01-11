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Військові ЗСУ ліквідували атаку "Шахедів" на сході — відео

11 січня 2025 12:41
Анастасія Постоєнко - Редактор
Повітряні сили показали збиття Шахедів на сході — відео
Військові шукають ворожі цілі в небі. Фото: ПС ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Сили протиповітряної оборони України продовжували активно працювати на східному напрямку, відбиваючи атаки ворожих безпілотників типу "Шахед". Українські військові вкотре показали високий професіоналізм, знищуючи ворожі дрони.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

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Українські захисники успішно відбили атаку

Українські захисники показали, як збивають повітряні цілі в небі. Попри успішне відбиття атаки воїни застерігають бути обачними.

Українців закликають дотримуватись правил безпеки: не ігнорувати сигнали тривоги, не залишати укриття до завершення небезпеки та уникати наближення до уламків збитих дронів.

"Пам’ятайте, уражені протиповітряною обороною ворожі БпЛА не розчиняються в повітрі, вони обов’язково падають на землю. Існує реальна загроза життю", — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Нагадаємо, Повітряні сили України повідомили про пошкодження у семи областях України внаслідок падіння уламків безпілотника.

Також у структурі Повітряних сил України відбулися кадрові зміни. Так Юрій Ігнат отримав нову посаду. 

безпілотники Повітряні Сили ЗСУ ситуація на фронті Шахед Повітряні сили

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