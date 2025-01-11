Воздушные силы показали сбивание Шахедов на востоке — видео

Военные ищут вражеские цели в небе. Фото: ПС ВСУ

Силы противовоздушной обороны Украины продолжали активно работать на восточном направлении, отражая атаки вражеских беспилотников типа "Шахед". Украинские военные в очередной раз показали высокий профессионализм, уничтожая вражеские дроны.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил Украины.

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Украинские защитники показали, как сбивают воздушные цели в небе. Несмотря на успешное отражение атаки воины предостерегают быть осмотрительными.

Украинцев призывают соблюдать правила безопасности: не игнорировать сигналы тревоги, не покидать укрытие до завершения опасности и избегать приближения к обломкам сбитых дронов.

Пам’помните, пораженные противовоздушной обороной вражеские БпЛА не растворяются в воздухе, они обязательно падают на землю. Существует реальная угроза жизни", — говорится в сообщении ВС ВСУ.

Напомним, Воздушные силы Украины сообщили о повреждениях в семи областях Украины в результате падения обломков беспилотника.

Також в структуре Воздушных сил Украины состоялись кадровые изменения. Так Юрий Игнат получил новую должность.