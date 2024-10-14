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Військові заявили про погрози з боку радника Павлюка — в ЗСУ відреагували

14 жовтня 2024 13:07
Євгенія Брюховецька - редактор
Військові підрозділу "Асгард" скаржаться на погрози з боку радника Павлюка
Військові "Асгарду". Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Військовослужбовці підрозділу "Асгард" у неділю, 13 жовтня, заявили про погрози з боку радника командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка. Воїни відмовилися виконувати його наказ, оскільки він є цивільною особою.

Відповідне відео з розмовою між радником та військовими опублікувала пресслужба підрозділу у Facebook.

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Скандал в ЗСУ

"Ми — бійці підрозділу Асгард. Наша мета — перемога України над російськими окупантами. Третій рік повномасштабного вторгнення ми наближаємо її, знищуючи окупанта на всій лінії фронту. Втім, Росія сильний ворог. Щоб його перемогти нам треба бути єдиними. Окрім зовнішнього ворога, на жаль, маємо внутрішнього", — йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що внутрішнім ворогом вважають того, хто усвідомлено віддаляє перемогу, завдає шкоди Силам Оборони. Йдеться про Олександра Дмітрієва на прізвисько "Тихоход". Військові уточнили, що він є цивільною особою, яка "дозволяє собі втручатись у роботу їхнього підрозділу".

"Це так званий "рєшала" зі своїм цивільним товаришем Жуком незаконно і самовільно зайшли на територію режимного військового об'єкту… Не маючи відповідних повноважень, Тихоход почав ставити задачі і роздавати вказівки щодо переміщення особового складу підрозділу, заявивши, що нібито наділений повноваженнями від Сухопутних військ та ЗСУ", — сказали бійці.

За їх словами, після відмови виконувати його накази, Дмітрієв почав кричати, погрожувати "ламати військових через коліно" та принижувати їх гідність. Вони закликали вище командування втрутитися у ситуацію, а винуватця публічно попросити вибачення у військових.

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Скриншот допису Асгарду
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Скриншот допису Асгарду

Коментар ЗСУ на ситуацію

Натомість у Сухопутних військах заявили, що проведуть розслідування ситуації. 

"Будуть з'ясовані обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Діям учасників конфлікту буде надана правова оцінка. Інформація щодо рішень, прийнятих в результаті службового розслідування, буде доведена до широкого загалу", — зазначили там.

Громадян закликали утриматись від самостійної емоційної оцінки даної ситуації на час перевірки.

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Скриншот допису Сухопутних військ

Нагадаємо, у Дніпрі стався скандал між гендиректором компанії Steko Сергієм Положаєм та працівниками ТЦК. Він нецензурно висловлювався у бік військкомів та правоохоронців.

Згодом Дніпропетровський ТЦК відреагував на ситуацію. Там заявили, що нецензурні та ганьбливі висловлювання є неприпустимими та вони ображають і дискредитують військовослужбовців.

ЗСУ українці війна в Україні Олександр Павлюк фронт Сили оборони України

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