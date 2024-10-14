Военные подразделения "Асгард" жалуются на угрозы со стороны советника Павлюка

Военные "Асгард". Фото: скриншот с видео

Военнослужащие подразделения "Асгард" в воскресенье, 13 октября, заявили об угрозах со стороны советника командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка. Воины отказались выполнять его приказ, поскольку он является гражданским лицом.

Соответствующее видео с разговором между советником и военными опубликовала пресс-служба подразделения в Facebook.

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Скандал в ВСУ

"Мы — бойцы подразделения Асгард. Наша цель — победа Украины над российскими оккупантами. Третий год полномасштабного вторжения мы приближаем ее, уничтожая оккупанта на всей линии фронта. Впрочем, Россия сильный враг. Чтобы его победить нам нужно быть единственными. Кроме внешнего врага, на жаль, имеем внутреннего", — говорится в сообщении.

Там отметили, что внутренним врагом считают тех, кто осознанно отдаляет победу и наносит ущерб Силам Обороны. Речь идет об Александре Дмитриеве по прозвищу "Тихоход". Военные уточнили, что он является гражданским лицом, которое "позволяет себе вмешиваться в работу их подразделения".

"Это так называемый "решала" со своим гражданским товарищем Жуком незаконно и самовольно зашел на территорию режимного военного объекта… Не имея соответствующих полномочий, Тихоход начал ставить задачи и раздавать указания по перемещению личного состава подразделения, заявив, что якобы наделен полномочиями войск и ВСУ", — сказали бойцы.

По их словам, после отказа выполнять его приказы, Дмитриев начал кричать, угрожать "ломать военных через колено" и унижать их достоинство. Они призвали высшее командование вмешаться в ситуацию, а виновника публично извиниться перед военными.

Скриншот поста Асгарда

Скриншот поста Асгарда

Комментарий ВСУ на ситуацию

В Сухопутных войсках заявили, что проведут расследование ситуации.

"Будут выяснены обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта. Действиям участников конфликта будет дана правовая оценка. Информация о решениях, принятых в результате служебного расследования, будет доведена в широкие массы", — отметили там.

Граждан призвали воздержаться от самостоятельной эмоциональной оценки данной ситуации во время проверки.

Скриншот поста Сухопутных войск

Напомним, в Днепре произошел скандал между гендиректором компании Steko Сергеем Положаем и работниками ТЦК. Он нецензурно высказывался в сторону военных и правоохранителей.

Впоследствии Днепропетровский ТЦК отреагировал на ситуацию. Там заявили, что нецензурные и позорные высказывания недопустимы и они оскорбляют и дискредитируют военнослужащих.