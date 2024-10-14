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На нецензурні крики керівника Steko з Дніпра у бік ТЦК відреагували у компанії й самі військові

14 жовтня 2024 00:41
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В дніпровській компанії з виробництва вікон Steko погрожують судитись за наклеп на свого гендиректора, який матами лаяв представників ТЦК
Генеральний директор компанії Steko Сергій Положай. Фото: Instagram/serhii.steko
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Пресслужба компанії Steko та Дніпропетровський ОТЦК та СП висловили свої позиції після інциденту, який набув публічності в Інтернеті. В мережі з'явилось відео, на якому гендиректор нецензурно лається на представників ТЦК, а також є скріншоти, де він цим хвалиться на своїй сторінці в Instagram. Водночас окремі Telegram-канали зазначають, що Сергій Положай був п'яним. 

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на сторінки в Instagram та Facebook обох сторін.

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Пресслужба фірми традиційно для подібних конфліктів натякає, що "не все так однозначно" і закликає свідків надати повне відео, адже у викладеному у мережі "втрачений контекст ситуації". Правда у компанії не пояснили, як цей "контекст" (яким би він не був) може виправдати поведінку на рівні звичайного гопника.  

"Усі ми, на жаль, можемо сказати або зробити щось імпульсивно, що не завжди відображає наші справжні наміри або переконання", — йдеться у повідомленні.

Не забули у Steko в стилі свого гендиректора (хоча все ж таки без матюків) пригрозити всім причетним судовою відповідальністю за наклеп. 

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Як у Steko виправдовують ганебну поведінку гендиректора. Фото: Скриншот

Після погроз у пресслужбі не забули нагадати, що "разом із кожним українцем ми продовжуємо робити все можливе для спільної перемоги", але не вказали, що саме роблять і на всяк випадок закрили коментарі до публікації. 

На чому наголошують у Дніпропетровському ОТЦК та СП

Своєю чергою там вважають нецензурні та ганьбливі висловлювання гендиректора Steko Сергія Положая неприпустимими й такими, що ображають і дискредитують військовослужбовців.

На нецензурні крики керівника Steko з Дніпра у бік ТЦК відреагували у компанії й самі військові - фото 1
Реакція дніпровського ОТЦК на скандал з гендиректором Steko. Фото: Скриншот

"Громадянин Положай на своїх сторінках у соцмережах особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації. Водночас він хизується своїм зневажливим відношенням не лише до військового обов’язку, але й до військовослужбовців і не соромиться при цьому використовувати ненормативну лексику. Фактично, громадянин Положай особисто підтвердив протиправність своїх дій", — зазначили у ТЦК.

Військові зазначили, що наразі проводиться правова оцінка дій Сергія Положая та вирішується питання щодо притягнення його до відповідальності. 

Поки що не було реакції дніпровської Нацполіції щодо бездіяльності своїх співробітників в момент агресивної та образливої поведінки Сергія Положая зі Steko. 

Раніше ми писали, що у Дніпрі у суботу, 12 жовтня, стався скандал між генеральним директором компанії Steko Сергієм Положаєм та працівниками ТЦК. Він нецензурно висловлювався у бік військкомів та правоохоронців та хизувався цим в соцмережі.

Також ми повідомляли, що у Раді заявили, що постанова про мобілізацію без участі ТЦК дозволить командирам військових частин отримати на службу тих людей, яких вони запрошують до себе на певні спеціальності.

скандал Дніпро Дніпропетровська область мобілізація війна в Україні ТЦК та СП

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