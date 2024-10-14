Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow На нецензурные крики руководителя Steko з Дніпра в адрес ТЦК отреагировали в компании и сами военные arrow

На нецензурные крики руководителя Steko з Дніпра в адрес ТЦК отреагировали в компании и сами военные

14 октября 2024 00:41
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В днепровской компании по производству окон Steko угрожают судиться за клевету на своего гендиректора, который матами ругал представителей ТЦК
Генеральный директор компании Steko Сергей Положай. Фото: Instagram/serhii.steko
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Пресс-служба компании Steko и Днепропетровский ОТЦК и СП высказали свои позиции после инцидента, который приобрел публичность в Интернете. В сети появилось видео, на котором гендиректор нецензурно выражается в адрес представителей ТЦК, а также скриншоты, где он этим хвастается на своей странице в Instagram. В то же время, отдельные Telegram-каналы отмечают, что Сергей Положай был пьяным.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на страницы в Instagram и Facebook обеих сторон.

Читайте также:

Что утверждают в днепровской компании по производству окон Steko

Пресс-служба фирмы традиционно для подобных конфликтов намекает, что "не все так однозначно" и призывает свидетелей предоставить полное видео, ведь в изложенном в сети "утрачен контекст ситуации". Правда в компании не объяснили, как этот "контекст" (каким бы он ни был) может оправдать поведение на уровне обычного гопника.  

"Все мы, к сожалению, можем сказать или сделать что-то импульсивное, что не всегда отражает наши подлинные намерения или убеждения ", — говорится в сообщении.

Не забыли у Steko в стиле своего гендиректора (хотя все же без мата) пригрозить всем причастным судебной ответственностью за клевету.

На нецензурные крики руководителя Steko з Дніпра в адрес ТЦК отреагировали в компании и сами военные - фото 1
Как в Steko оправдывают позорное поведение гендиректора. Фото: Скриншот

После угроз в пресс-службе не забыли напомнить, что "вместе с каждым украинцем мы продолжаем делать все возможное для общей победы", но не указали, что именно делают и на всякий случай закрыли комментарии к публикации.

Что отмечают в Днепропетровском ОТЦК и СП

В свою очередь там считают нецензурные и позорные высказывания гендиректора Steko Сергея Положая недопустимыми и оскорбляющими и дискредитирующими военнослужащих.

null
Реакция днепровского ОТЦК на скандал с гендиректором Steko. Фото: Скриншот

"Гражданин Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов о бронировании на время мобилизации. В то же время он кичится своим пренебрежительным отношением не только к воинской обязанности, но и к военнослужащим и не стесняется при этом использовать ненормативную лексику. Гражданин Положай лично подтвердил противоправность своих действий", — отметили в ТЦК.

Военные утверждают, что проводится правовая оценка действий Сергея Положая и решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Пока не было реакции днепровской Нацполиции о бездействии своих сотрудников в момент агрессивного и оскорбительного поведения Сергея Положая из Steko.

Ранее мы писали, что в Днепре в субботу, 12 октября, произошел скандал между генеральным директором компании Steko Сергеем Положаем и сотрудниками ТЦК. Он нецензурно высказывался в сторону военных и правоохранителей и кичился этим в соцсети.

Также мы сообщали, что в Раде заявили, что постановление о мобилизации без участия ТЦК позволит командирам воинских частей получить на службу тех людей, которых они приглашают на определенные специальности.

скандал Днепр Днепропетровская область мобилизация война в Украине ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

01:32 Аграрии судились с Минобороны из-за взрывов на военных складах — что решил суд

01:29 США предоставят дополнительную ПВО Израилю — чем это поможет от атак Ирана

00:41 На нецензурные крики руководителя Steko з Дніпра в адрес ТЦК отреагировали в компании и сами военные

00:29 Армения с Петраковым проиграла в Лиге Наций, а украинца уволили с должности

00:20 В Одесской области зафиксировали пролет самой яркой за более десяти лет кометы

13 октября 2024

23:56 Мужчина присвоил полмиллиона, ошибочно полученные на карточку — решение суда

22:57 Ребров рассказал, удалось ли заменить Ярмоленко, Зинченко и еще шесть игроков

22:50 "Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками — десятки раненых

22:33 На Львовщине офицер насчитывал выплаты бойцам, которые ушли в СОЧ — решение суда

22:31 Синоптики прогнозируют сильный холод и дождь в Киеве — прогноз погоды на завтра

01:32 Аграрии судились с Минобороны из-за взрывов на военных складах — что решил суд

01:29 США предоставят дополнительную ПВО Израилю — чем это поможет от атак Ирана

00:41 На нецензурные крики руководителя Steko з Дніпра в адрес ТЦК отреагировали в компании и сами военные

00:29 Армения с Петраковым проиграла в Лиге Наций, а украинца уволили с должности

00:20 В Одесской области зафиксировали пролет самой яркой за более десяти лет кометы

13 октября 2024

23:56 Мужчина присвоил полмиллиона, ошибочно полученные на карточку — решение суда

22:57 Ребров рассказал, удалось ли заменить Ярмоленко, Зинченко и еще шесть игроков

22:50 "Хезболла" атаковала Израиль беспилотниками — десятки раненых

22:33 На Львовщине офицер насчитывал выплаты бойцам, которые ушли в СОЧ — решение суда

22:31 Синоптики прогнозируют сильный холод и дождь в Киеве — прогноз погоды на завтра

06:16 В Киеве изменились цены на аренду — как выросла стоимость жилья в октябре

11 октября 2024
Эксклюзив

22:22 Почему не обменивают защитников Мариуполя — разбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесситы о вступлении Украины в НАТО — какие ожидания

10 октября 2024
Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

Text

18:07 Акция в поддержку пленных бойцов в Киеве — близкие поделились историями поиска

12 октября 2024
Text

17:35 Во Львове простились с павшим мужем дочери Ирины Фарион и его боевым товарищем

Text

14:46 Выборы президента — что думают одесситы

Text

12:34 Коррупционные скандалы в МСЭК и ураган в США, — эфир Остаповець_LIVE

Text

00:42 Во Львове прощаются с зятем Фарион, погибшим на фронте

11 октября 2024
Text
Эксклюзив

21:48 Почему Россия не выдает пленных бойцов "Азова" — расследование "Наша справа"

Text

20:07 Избиение ребенка указкой на Львовщине — в ОВА и полиции дали комментарий

Text

19:32 Доходы украинцев в 2025 году резко упадут — экономист назвал причины

Text
Эксклюзив

19:12 Россия обстреливает Украину свежими ракетами 2024 года, — эксперт военных исследований

Text

17:50 Нехватка техники в ВСУ и наступление российских войск —эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

9 октября 2024

11:03 С доплатами и премиями — стало известно, сколько Садовый заработал за сентябрь

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник