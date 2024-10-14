В днепровской компании по производству окон Steko угрожают судиться за клевету на своего гендиректора, который матами ругал представителей ТЦК

Генеральный директор компании Steko Сергей Положай. Фото: Instagram/serhii.steko

Пресс-служба компании Steko и Днепропетровский ОТЦК и СП высказали свои позиции после инцидента, который приобрел публичность в Интернете. В сети появилось видео, на котором гендиректор нецензурно выражается в адрес представителей ТЦК, а также скриншоты, где он этим хвастается на своей странице в Instagram. В то же время, отдельные Telegram-каналы отмечают, что Сергей Положай был пьяным.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на страницы в Instagram и Facebook обеих сторон.

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Что утверждают в днепровской компании по производству окон Steko

Пресс-служба фирмы традиционно для подобных конфликтов намекает, что "не все так однозначно" и призывает свидетелей предоставить полное видео, ведь в изложенном в сети "утрачен контекст ситуации". Правда в компании не объяснили, как этот "контекст" (каким бы он ни был) может оправдать поведение на уровне обычного гопника.

"Все мы, к сожалению, можем сказать или сделать что-то импульсивное, что не всегда отражает наши подлинные намерения или убеждения ", — говорится в сообщении.

Не забыли у Steko в стиле своего гендиректора (хотя все же без мата) пригрозить всем причастным судебной ответственностью за клевету.

Как в Steko оправдывают позорное поведение гендиректора. Фото: Скриншот

После угроз в пресс-службе не забыли напомнить, что "вместе с каждым украинцем мы продолжаем делать все возможное для общей победы", но не указали, что именно делают и на всякий случай закрыли комментарии к публикации.

Что отмечают в Днепропетровском ОТЦК и СП

В свою очередь там считают нецензурные и позорные высказывания гендиректора Steko Сергея Положая недопустимыми и оскорбляющими и дискредитирующими военнослужащих.

Реакция днепровского ОТЦК на скандал с гендиректором Steko. Фото: Скриншот

"Гражданин Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов о бронировании на время мобилизации. В то же время он кичится своим пренебрежительным отношением не только к воинской обязанности, но и к военнослужащим и не стесняется при этом использовать ненормативную лексику. Гражданин Положай лично подтвердил противоправность своих действий", — отметили в ТЦК.

Военные утверждают, что проводится правовая оценка действий Сергея Положая и решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Пока не было реакции днепровской Нацполиции о бездействии своих сотрудников в момент агрессивного и оскорбительного поведения Сергея Положая из Steko.

Ранее мы писали, что в Днепре в субботу, 12 октября, произошел скандал между генеральным директором компании Steko Сергеем Положаем и сотрудниками ТЦК. Он нецензурно высказывался в сторону военных и правоохранителей и кичился этим в соцсети.

Также мы сообщали, что в Раде заявили, что постановление о мобилизации без участия ТЦК позволит командирам воинских частей получить на службу тех людей, которых они приглашают на определенные специальности.