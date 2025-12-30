Зруйновані будинки у Куп'янську - у Сухопутних військах показали фото

Військові показали, який вигляд наразі має Куп'янськ — фото
У Сухопутних військах ЗС України показали, який наразі вигляд має Куп'янськ Харківської області. На кадрах можна побачити багато зруйнованих будинків, які постраждали від обстрілів.
Про це стало відомо з Telegram військових у вівторок, 30 грудня.
Зруйновані будинки у Куп'янську
"На цих кадрах — колись затишний та мирний Купʼянськ, який Росія перетворила на руїни та суцільне спустошення. Неважко подивитися яким було це місто, до приходу окупанта", — говориться у повідомленні.
Як додали у Сухопутних військах, наразі місто захищає 116 ОМБр.
"Росія нищить, а ми захищаємо своє — свою землю, своїх людей та своє майбутнє", — також наголосили військові.
Нагадаємо, що нещодавно український лідер Володимир Зеленський заявив, контроль над містом Куп’янськ повністю перебуває в руках українських сил.
А також Володимир Зеленський здійснив візит до Куп'янська, що мало відчутний вплив як на позицію Сполучених Штатів, так і на підхід європейських партнерів.
Читайте Новини.LIVE!