Зруйновані будинки у Куп'янську - у Сухопутних військах показали фото

Зруйновані будинки у Куп'янську. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

У Сухопутних військах ЗС України показали, який наразі вигляд має Куп'янськ Харківської області. На кадрах можна побачити багато зруйнованих будинків, які постраждали від обстрілів.

Про це стало відомо з Telegram військових у вівторок, 30 грудня.

Реклама

Читайте також:

Пост Сухопутних військ. Фото: скриншот

Зруйновані будинки у Куп'янську

"На цих кадрах — колись затишний та мирний Купʼянськ, який Росія перетворила на руїни та суцільне спустошення. Неважко подивитися яким було це місто, до приходу окупанта", — говориться у повідомленні.

Як додали у Сухопутних військах, наразі місто захищає 116 ОМБр.

"Росія нищить, а ми захищаємо своє — свою землю, своїх людей та своє майбутнє", — також наголосили військові.

Наслідки обстрілів у Купянську. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Який вигляд має Куп'янськ. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Зруйновані будинки у Куп'янську. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Нагадаємо, що нещодавно український лідер Володимир Зеленський заявив, контроль над містом Куп’янськ повністю перебуває в руках українських сил.

А також Володимир Зеленський здійснив візит до Куп'янська, що мало відчутний вплив як на позицію Сполучених Штатів, так і на підхід європейських партнерів.