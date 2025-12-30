Відео
Військові показали, який вигляд наразі має Куп'янськ — фото

Військові показали, який вигляд наразі має Куп'янськ — фото

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 15:26
Зруйновані будинки у Куп'янську - у Сухопутних військах показали фото
Зруйновані будинки у Куп'янську. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

У Сухопутних військах ЗС України показали, який наразі вигляд має Куп'янськ Харківської області. На кадрах можна побачити багато зруйнованих будинків, які постраждали від обстрілів.

Про це стало відомо з Telegram військових у вівторок, 30 грудня.

Військові показали, який вигляд наразі має Куп'янськ — фото - фото 1
Пост Сухопутних військ. Фото: скриншот

Зруйновані будинки у Куп'янську

"На цих кадрах — колись затишний та мирний Купʼянськ, який Росія перетворила на руїни та суцільне спустошення. Неважко подивитися яким було це місто, до приходу окупанта", — говориться у повідомленні.

Як додали у Сухопутних військах, наразі місто захищає 116 ОМБр.

"Росія нищить, а ми захищаємо своє — свою землю, своїх людей та своє майбутнє", — також наголосили військові.

Військові показали, який вигляд наразі має Куп'янськ — фото - фото 2
Наслідки обстрілів у Купянську. Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Військові показали, який вигляд наразі має Куп'янськ — фото - фото 3
Який вигляд має Куп'янськ. Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Військові показали, який вигляд наразі має Куп'янськ — фото - фото 4
Зруйновані будинки у Куп'янську. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Нагадаємо, що нещодавно український лідер Володимир Зеленський заявив, контроль над містом Куп’янськ повністю перебуває в руках українських сил.

А також Володимир Зеленський здійснив візит до Куп'янська, що мало відчутний вплив як на позицію Сполучених Штатів, так і на підхід європейських партнерів. 

Харківська область обстріли Куп'янськ війна в Україні руйнування
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
