Разрушенные дома в Купянске - в Сухопутных войсках показали фото

Разрушенные дома в Купянске. Фото: Сухопутные войска ВСУ

В Сухопутных войсках ВС Украины показали, как сейчас выглядит Купянск Харьковской области. На кадрах можно увидеть много разрушенных домов, которые пострадали от обстрелов.

Об этом стало известно из Telegram военных во вторник, 30 декабря.

Пост Сухопутных войск. Фото: скриншот

Разрушенные дома в Купянске

"На этих кадрах — некогда уютный и мирный Купянск, который Россия превратила в руины и сплошное опустошение. Нетрудно посмотреть каким был этот город, до прихода оккупанта", — говорится в сообщении.

Как добавили в Сухопутных войсках, сейчас город защищает 116 ОМБр.

"Россия уничтожает, а мы защищаем свое — свою землю, своих людей и свое будущее", — также отметили военные.

Последствия обстрелов в Купянске. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Как выглядит Купянск. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Разрушенные дома в Купянске. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Напомним, что недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил, контроль над городом Купянск полностью находится в руках украинских сил.

А также Владимир Зеленский совершил визит в Купянск, что имело ощутимое влияние как на позицию Соединенных Штатов, так и на подход европейских партнеров.