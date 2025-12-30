Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Военные показали, как сейчас выглядит Купянск — фото

Военные показали, как сейчас выглядит Купянск — фото

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 15:26
Разрушенные дома в Купянске - в Сухопутных войсках показали фото
Разрушенные дома в Купянске. Фото: Сухопутные войска ВСУ

В Сухопутных войсках ВС Украины показали, как сейчас выглядит Купянск Харьковской области. На кадрах можно увидеть много разрушенных домов, которые пострадали от обстрелов.

Об этом стало известно из Telegram военных во вторник, 30 декабря.

Реклама
Читайте также:
Військові показали, який вигляд наразі має Куп'янськ — фото - фото 1
Пост Сухопутных войск. Фото: скриншот

Разрушенные дома в Купянске

"На этих кадрах — некогда уютный и мирный Купянск, который Россия превратила в руины и сплошное опустошение. Нетрудно посмотреть каким был этот город, до прихода оккупанта", — говорится в сообщении.

Как добавили в Сухопутных войсках, сейчас город защищает 116 ОМБр.

"Россия уничтожает, а мы защищаем свое — свою землю, своих людей и свое будущее", — также отметили военные.

Военные показали, как сейчас выглядит Купянск — фото - фото 2
Последствия обстрелов в Купянске. Фото: Сухопутные войска ВСУ
Военные показали, как сейчас выглядит Купянск — фото - фото 3
Как выглядит Купянск. Фото: Сухопутные войска ВСУ
Военные показали, как сейчас выглядит Купянск — фото - фото 4
Разрушенные дома в Купянске. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Напомним, что недавно украинский лидер Владимир Зеленский заявил, контроль над городом Купянск полностью находится в руках украинских сил.

А также Владимир Зеленский совершил визит в Купянск, что имело ощутимое влияние как на позицию Соединенных Штатов, так и на подход европейских партнеров.

Харьковская область обстрелы Купянск война в Украине разрушения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации