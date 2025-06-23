Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Військові навчання у Білорусі загрожують кільком країнам — деталі

Військові навчання у Білорусі загрожують кільком країнам — деталі

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 09:55
Військові навчання Білорусі і ЄС — є загроза для країн НАТО
Військові навчання Білорусі і Росії. Фото: х.com/armscontrol_rus
Ключові моменти Чим небезпечні російсько-білоруські навчання

На території Білорусі у середині вересня 2025 року відбудуться спільно російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". Вони можуть бути масштабними й спрямованими проти умовного противника з-поміж країн НАТО.

Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко у коментарі 24 каналу

Реклама
Читайте також:

Чим небезпечні російсько-білоруські навчання

Мусієнко вважає, що ці навчання мають бути масштабними. Задум Білорусі і РФ залишається незмінним — протидіяти умовному противнику з-поміж країн НАТО. За словами експерта, така країна буде називатися вигаданим іменем, але очевидним залишається те, що мається на увазі, наприклад, Латвія, Литва, Естонія або ж Польща. 

Керівник Центру військово-правових досліджень також розповів, що підготовка до цих навчань вже триває і Росія почала перекидання своїх військ до Білорусі. За даними Мусієнка, основна частина навчань відбудеться на території Білорусі ближче до кордонів з Польщею та країнами Балтії. Інша частина навчань пройде безпосередньо в Росії. 

Такі дії викликають неабияке занепокоєння, адже заплановане велике скупчення військ РФ. Українська сторона також пильно стежить за цим і спостерігає, аби росіяни не накопичувалися біля кордону України. 

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що РФ та Білорусь скоротили військові навчання у 2025 році. Найімовірніше це пов'язано з тим, що більшість військ воюють в Україні.

Також у ДПСУ розповіли, чи виявили на кордоні з Білоруссю групи військ перед початку військових навчань. Поки що ніяких провокацій не було. 

Білорусь НАТО військові навчання Росія загроза
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації