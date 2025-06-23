Військові навчання Білорусі і ЄС — є загроза для країн НАТО

Військові навчання Білорусі і Росії. Фото: х.com/armscontrol_rus

На території Білорусі у середині вересня 2025 року відбудуться спільно російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025". Вони можуть бути масштабними й спрямованими проти умовного противника з-поміж країн НАТО.

Про це повідомив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко у коментарі 24 каналу.

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Мусієнко вважає, що ці навчання мають бути масштабними. Задум Білорусі і РФ залишається незмінним — протидіяти умовному противнику з-поміж країн НАТО. За словами експерта, така країна буде називатися вигаданим іменем, але очевидним залишається те, що мається на увазі, наприклад, Латвія, Литва, Естонія або ж Польща.

Керівник Центру військово-правових досліджень також розповів, що підготовка до цих навчань вже триває і Росія почала перекидання своїх військ до Білорусі. За даними Мусієнка, основна частина навчань відбудеться на території Білорусі ближче до кордонів з Польщею та країнами Балтії. Інша частина навчань пройде безпосередньо в Росії.

Такі дії викликають неабияке занепокоєння, адже заплановане велике скупчення військ РФ. Українська сторона також пильно стежить за цим і спостерігає, аби росіяни не накопичувалися біля кордону України.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що РФ та Білорусь скоротили військові навчання у 2025 році. Найімовірніше це пов'язано з тим, що більшість військ воюють в Україні.

Також у ДПСУ розповіли, чи виявили на кордоні з Білоруссю групи військ перед початку військових навчань. Поки що ніяких провокацій не було.