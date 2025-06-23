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Главная Армия Военные учения в Беларуси угрожают нескольким странам — детали

Военные учения в Беларуси угрожают нескольким странам — детали

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Дата публикации 23 июня 2025 09:55
Военные учения Беларуси и ЕС — есть угроза для стран НАТО
Военные учения Беларуси и России. Фото: х.com/armscontrol_rus
Ключові моменти Чем опасны российско-белорусские учения

На территории Беларуси в середине сентября 2025 года состоятся совместно российско-белорусские военные учения "Запад-2025". Они могут быть масштабными и направленными против условного противника из числа стран НАТО.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт, военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в комментарии 24 каналу.

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Чем опасны российско-белорусские учения

Мусиенко считает, что эти учения должны быть масштабными. Замысел Беларуси и РФ остается неизменным — противодействовать условному противнику из числа стран НАТО. По словам эксперта, такая страна будет называться вымышленным именем, но очевидным остается то, что имеется в виду, например, Латвия, Литва, Эстония или Польша.

Руководитель Центра военно-правовых исследований также рассказал, что подготовка к этим учениям уже продолжается и Россия начала переброску своих войск в Беларусь. По данным Мусиенко, основная часть учений состоится на территории Беларуси ближе к границам с Польшей и странами Балтии. Другая часть учений пройдет непосредственно в России.

Такие действия вызывают большое беспокойство, ведь запланировано большое скопление войск РФ. Украинская сторона также пристально следит за этим и наблюдает, чтобы россияне не накапливались у границы Украины.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что РФ и Беларусь сократили военные учения в 2025 году. Скорее всего это связано с тем, что большинство войск воюют в Украине.

Также в ГПСУ рассказали, обнаружили ли на границе с Беларусью группы войск перед началом военных учений. Пока что никаких провокаций не было.

Беларусь НАТО военные учения Россия угроза
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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