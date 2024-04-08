Військові можуть оскаржити рішення ВЛК — у Міноборони пояснили, як це зробити

Військово-лікарська комісія. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Військовослужбовці мають право оскаржувати висновок Військо-лікарської комісії. Якщо боєць певен, що комісія не врахувала його реального стану здоров'я, то є можливість це рішення переглянути.

Покрокову інструкцію оскарження висновку ВКЛ опублікували на сайті Міністерства оборони України в п'ятницю 5 квітня.

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Якщо військовий вважає, що в постанові ВЛК неправильно зазначено ступінь тяжкості поранення (травми), то йому потрібно діяти за наступним алгоритмом:

Написати письмове звернення до командира частини щодо розгляду питання про зміну ступеня тяжкості травми; Отримати від командира направлення на лікарсько-експертну комісію (ЛКК); Дочекатися ухвалення рішення ЛКК.

"У разі втрати працездатності понад 60 днів — будь-яка травма вважається тяжкою. Встановлення ступеня тяжкості травм не належить до повноважень штатних та позаштатних ВЛК", — йдеться у повідомленні Міноборони України.

Нагадаємо, в Україні створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке відповідатиме за розгляд звернень та скарг бійців.

Також українським військовим змінили терміни перебування на лікуванні. Раніше тривалість лікування та відпустки для лікування у військовослужбовців становила не більше ніж чотири місяці, а зараз може становити рік.