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В Україні створили ініціативу для захисту прав військових — що відомо

7 квітня 2024 20:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні створили ініціативу для захисту прав військових — що відомо
Українські військові. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні створили Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Воно буде розглядати звернення та скарги бійців Збройних сил України та проводитиме розслідування можливих порушень.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

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Управління безпосередньо підпорядковується Міністру оборони та відповідатиме за розгляд звернень та скарг військовослужбовців.

Також там будуть надавати первинну правничу допомогу, проводитимуть перевірки та розслідуватимуть порушення прав військових і членів їх сімей.

"Реалізація цієї ініціативи передбачає комплексний підхід до захисту прав воїнів та членів їхніх сімей, включаючи реагування на конкретні скарги, аналіз конкретних ситуацій, виїзд на місця порушень, проведення перевірок та подальші заходи з відновлення прав", — зауважив Міністр оборони Рустем Умєров.

Порушення, які розглядатиме Центральне управління, стосуються:

  • забезпечення військовослужбовців;
  • права на відпустку;
  • недопущення зловживання правами командирів;
  • ненадання/недостатнє надання медичної допомоги;
  • соціальних гарантій;
  • порушення гендерної рівності.

Так, в міністерстві вже є гаряча лінія та інструменти для моніторингу соцмереж, в яких бійці пишуть про порушення своїх прав. А тепер з'явилися сили та засоби для швидкого реагування.

Нагадаємо, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова розповіла, у якому випадку можливе звільнення з військової служби

Також ми писали, що Міноборони ввело нову систему набору в ЗСУ. Тепер охочим приєднатися необхідно пройти чотири етапи.

Міноборони
ЗСУ
військові
війна в Україні
права

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