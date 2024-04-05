Омбудсмен Лубінець пояснив нові правила рекрутингу до ЗСУ

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна

Міністерство оборони України ввело нову систему набору в Збройні Сили України. Тепер охочим приєднатися до ЗСУ необхідно пройти чотири етапи.

Про це повідомив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець у п'ятницю, 5 квітня.

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Нова система рекрутингу включає наступні кроки:

Вибір посади та військової частини; Співбесіда та отримання рекомендаційного листа; Реєстрація в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки; Направлення на військову службу.

Можливості для вибору посади та військової частини

Кандидати можуть звернутися до рекрутерів у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів.

Використовувати онлайн-платформи та вебсайти для пошуку вакансій.

Звернутися до сайтів окремих військових частин або рекрутингових центрів.

Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець

Процес співбесіди та комунікації з військовою частиною

Після вибору посади кандидат проходить співбесіду.

Перевіряється фізична підготовка та проводиться психологічне тестування.

Результатом є отримання рекомендаційного листа.

Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець

Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець

Оформлення у ТЦК СП

Кандидати з рекомендаційним листом відвідують ТЦК СП для уточнення даних та проходження відбору.

Якщо кандидат не відповідає вимогам обраної посади, йому пропонуються інші варіанти.

Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець

Направлення для проходження військової служби

Кандидати з досвідом можуть бути направлені безпосередньо до військової частини.

Кандидати без досвіду спочатку проходять навчання.

Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець

Омбудсмен також повідомив, що заборонено направляти осіб, які завершили підготовку, до інших частин, окрім тих, що входять до переліку пріоритетного комплектування.

Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець

Цей новий алгоритм має на меті зробити процес вступу до ЗСУ більш прозорим та зрозумілим, замінюючи застарілі методи на чіткий механізм добровільного приєднання до армії.

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