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Омбудсмен Лубінець пояснив нові правила рекрутингу до ЗСУ

5 квітня 2024 11:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Омбудсмен Лубінець пояснив нові правила рекрутингу до ЗСУ
Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: РБК-Україна
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністерство оборони України ввело нову систему набору в Збройні Сили України. Тепер охочим приєднатися до ЗСУ необхідно пройти чотири етапи.

Про це повідомив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець у п'ятницю, 5 квітня.

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Чотири етапи рекрутингу до ЗСУ

Нова система рекрутингу включає наступні кроки:

  1. Вибір посади та військової частини;
  2. Співбесіда та отримання рекомендаційного листа;
  3. Реєстрація в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки;
  4. Направлення на військову службу.

Можливості для вибору посади та військової частини

  • Кандидати можуть звернутися до рекрутерів у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів.
  • Використовувати онлайн-платформи та вебсайти для пошуку вакансій.
  • Звернутися до сайтів окремих військових частин або рекрутингових центрів.
Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець
Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець

Процес співбесіди та комунікації з військовою частиною

  • Після вибору посади кандидат проходить співбесіду.
  • Перевіряється фізична підготовка та проводиться психологічне тестування.
  • Результатом є отримання рекомендаційного листа.
Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець
Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець
Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець
Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець

Оформлення у ТЦК СП

  • Кандидати з рекомендаційним листом відвідують ТЦК СП для уточнення даних та проходження відбору.
  • Якщо кандидат не відповідає вимогам обраної посади, йому пропонуються інші варіанти.
Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець
Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець

Направлення для проходження військової служби

  • Кандидати з досвідом можуть бути направлені безпосередньо до військової частини.
  • Кандидати без досвіду спочатку проходять навчання.
Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець
 Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець

Омбудсмен також повідомив, що заборонено направляти осіб, які завершили підготовку, до інших частин, окрім тих, що входять до переліку пріоритетного комплектування.

Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець
Нові правила рекрутингу до ЗСУ. Фото: Дмитро Лубінець

Цей новий алгоритм має на меті зробити процес вступу до ЗСУ більш прозорим та зрозумілим, замінюючи застарілі методи на чіткий механізм добровільного приєднання до армії.

Нагадаємо, що в "Азов" назвали популярного спеціаліста, який потрібен у війську.

Раніше ми писали, що у Міноборони розповіли, чи всім потрібно користуватися Е-кабінетом військовозобов'язаного.

Міноборони
ЗСУ
Дмитро Лубінець
омбудсмен
Рекрутинг

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