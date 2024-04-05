Омбудсмен Лубінець пояснив нові правила рекрутингу до ЗСУ
Міністерство оборони України ввело нову систему набору в Збройні Сили України. Тепер охочим приєднатися до ЗСУ необхідно пройти чотири етапи.
Про це повідомив омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець у п'ятницю, 5 квітня.
Чотири етапи рекрутингу до ЗСУ
Нова система рекрутингу включає наступні кроки:
- Вибір посади та військової частини;
- Співбесіда та отримання рекомендаційного листа;
- Реєстрація в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки;
- Направлення на військову службу.
Можливості для вибору посади та військової частини
- Кандидати можуть звернутися до рекрутерів у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів.
- Використовувати онлайн-платформи та вебсайти для пошуку вакансій.
- Звернутися до сайтів окремих військових частин або рекрутингових центрів.
Процес співбесіди та комунікації з військовою частиною
- Після вибору посади кандидат проходить співбесіду.
- Перевіряється фізична підготовка та проводиться психологічне тестування.
- Результатом є отримання рекомендаційного листа.
Оформлення у ТЦК СП
- Кандидати з рекомендаційним листом відвідують ТЦК СП для уточнення даних та проходження відбору.
- Якщо кандидат не відповідає вимогам обраної посади, йому пропонуються інші варіанти.
Направлення для проходження військової служби
- Кандидати з досвідом можуть бути направлені безпосередньо до військової частини.
- Кандидати без досвіду спочатку проходять навчання.
Омбудсмен також повідомив, що заборонено направляти осіб, які завершили підготовку, до інших частин, окрім тих, що входять до переліку пріоритетного комплектування.
Цей новий алгоритм має на меті зробити процес вступу до ЗСУ більш прозорим та зрозумілим, замінюючи застарілі методи на чіткий механізм добровільного приєднання до армії.
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