Скасування статусу обмежено придатний — у Міноборони роз'яснили нюанси закону

Призовники в ТЦК СП. Фото ілюстративне: ЖОТЦК и СП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який, зокрема, передбачає скасування статусу "‎обмежено придатний". Це не означає автоматичний перехід до іншого статусу — придатний або непридатний.

Пресслужба Міноборони роз'яснила нюанси закону № 3621-IX у четвер, 4 березня.

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Закон набирає чинности через місяць після опублікування, а саме 4 травня 2024 року.

У Міноборони зазначили, що громадяни, які визнані "обмежено придатними", повинні повторно пройти ВЛК протягом дев'яти місяців після набрання чинності законом — до 4 лютого 2025 року.

"Після набрання законом чинності уряд має три місяці на прийняття відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності/непридатності до військової служби", — йдеться у повідомленні.

Після повторного огляду військові визнані:

непридатними — будуть звільнені з військової служби;

придатними — продовжать проходити військову службу.

Також, якщо після повторної ВЛК військовозобов'язаного визнано:

непридатним — виключають з військового обліку;

придатним — може проходити службу.

Допис Міноборони. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Нагадаємо, Зеленський підписав законопроєкт №10313, в якому скасував статус обмежено придатних до військової служби. Тепер військовозобов'язані, які мають такий статус, повинні пройти повторний медичний огляд.

Також юристка Надія Шуляк розповіла, що буде, якщо не з'явитися на ВЛК. За її словами, українці можуть отримати штраф у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а посадові особи — від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.