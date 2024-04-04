Отмена статуса ограниченно годный — в Минобороны разъяснили нюансы закона

Призывники в ТЦК СП. Фото иллюстративное: ЖОТЦК и СП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который, в частности, предусматривает отмену статуса ограниченно пригодный. Это не означает автоматический переход к другому статусу — пригодный или непригодный.

Пресс-служба Минобороны разъяснила нюансы закона №3621-IX в четверг, 4 марта.

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Закон вступает в силу через месяц после опубликования, а именно 4 мая 2024 года.

В Минобороны отметили, что граждане, которые признаны "ограниченно пригодными", должны повторно пройти ВВК в течение девяти месяцев после вступления закона в силу — до 4 февраля 2025 года.

"После вступления закона в силу правительство имеет три месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения пригодности/непригодности к военной службе", — говорится в сообщении.

После повторного осмотра военные признаны:

непригодными — будут уволены с военной службы;

пригодными — продолжат проходить военную службу.

Также, если после повторной ВВК военнообязанный признан:

непригодным — исключают из военного учета;

пригодным — может проходить службу.

Пост Минобороны. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

Напомним, Зеленский подписал законопроект №10313, в котором отменил статус ограниченно годных к военной службе. Теперь военнообязанные, которые имеют такой статус, должны пройти повторный медицинский осмотр.

Также юрист Надежда Шуляк рассказала, что будет, если не явиться на ВВК. По ее словам, украинцы могут получить штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, а должностные лица — от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.