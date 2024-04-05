Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Омбудсмен Лубинец объяснил новые правила рекрутинга в ВСУ arrow

Омбудсмен Лубинец объяснил новые правила рекрутинга в ВСУ

5 апреля 2024 11:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Омбудсмен Лубинец объяснил новые правила рекрутинга в ВСУ
Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Министерство обороны Украины ввело новую систему набора в Вооруженных силах Украины. Теперь желающим присоединиться к ВСУ необходимо пройти четыре этапа.

Об этом сообщил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец в пятницу, 5 апреля.

Читайте также:

Четыре этапа рекрутинга в ВСУ

Новая система рекрутинга включает следующие шаги:

  1. Выбор должности и части;
  2. Собеседование и получение рекомендательного письма;
  3. Регистрация в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки;
  4. Направление на военную службу.

Возможности для выбора должности и воинской части

  • Кандидаты могут обратиться к рекрутерам в центрах рекрутинга на базе ЦНАПов.
  • Использовать онлайн-платформы и веб-сайты для поиска вакансий.
  • Обратиться на сайты отдельных воинских частей или рекрутинговых центров.
Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец
Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец

Процесс собеседования и коммуникации с воинской частью

  • После выбора должности кандидат проходит собеседование.
  • Проверяется физическая подготовка и проводится психологическое тестирование.
  • Результатом является получение рекомендательного письма.
Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец
Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец
Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец
Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец

Оформление в ТЦК СП

  • Кандидаты с рекомендательным письмом посещают ТЦК СП для уточнения данных и прохождения отбора.
  • Если кандидат не отвечает требованиям избранной должности, ему предлагаются другие варианты.
Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец
Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец

Направление для прохождения военной службы

  • Кандидаты с опытом могут быть направлены непосредственно в воинскую часть.
  • Кандидаты без опыта сначала проходят обучение.
Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец
Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец

Омбудсмен также сообщил, что запрещено направлять завершивших подготовку лиц в другие части, кроме входящих в перечень приоритетного комплектования.

Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец
Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец

Этот новый алгоритм преследует цель сделать процесс вступления в ВСУ более прозрачным и понятным, заменяя устаревшие методы четким механизмом добровольного присоединения к армии.

Напомним, что в "Азове" назвали популярного специалиста, который нужен в армии.

Ранее мы писали, что в Минобороны рассказали, нужно ли всем пользоваться Е-кабинетом военнообязанного.

Минобороны
ВСУ
Дмитрий Лубинец
омбудсмен
Рекрутинг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым