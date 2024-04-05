Омбудсмен Лубинец объяснил новые правила рекрутинга в ВСУ

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Министерство обороны Украины ввело новую систему набора в Вооруженных силах Украины. Теперь желающим присоединиться к ВСУ необходимо пройти четыре этапа.

Об этом сообщил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец в пятницу, 5 апреля.

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Новая система рекрутинга включает следующие шаги:

Выбор должности и части; Собеседование и получение рекомендательного письма; Регистрация в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки; Направление на военную службу.

Возможности для выбора должности и воинской части

Кандидаты могут обратиться к рекрутерам в центрах рекрутинга на базе ЦНАПов.

Использовать онлайн-платформы и веб-сайты для поиска вакансий.

Обратиться на сайты отдельных воинских частей или рекрутинговых центров.

Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец

Процесс собеседования и коммуникации с воинской частью

После выбора должности кандидат проходит собеседование.

Проверяется физическая подготовка и проводится психологическое тестирование.

Результатом является получение рекомендательного письма.

Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец

Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец

Оформление в ТЦК СП

Кандидаты с рекомендательным письмом посещают ТЦК СП для уточнения данных и прохождения отбора.

Если кандидат не отвечает требованиям избранной должности, ему предлагаются другие варианты.

Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец

Направление для прохождения военной службы

Кандидаты с опытом могут быть направлены непосредственно в воинскую часть.

Кандидаты без опыта сначала проходят обучение.

Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец

Омбудсмен также сообщил, что запрещено направлять завершивших подготовку лиц в другие части, кроме входящих в перечень приоритетного комплектования.

Новые правила рекрутинга в ВСУ. Фото: Дмитрий Лубинец

Этот новый алгоритм преследует цель сделать процесс вступления в ВСУ более прозрачным и понятным, заменяя устаревшие методы четким механизмом добровольного присоединения к армии.

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