Омбудсмен Лубинец объяснил новые правила рекрутинга в ВСУ
Министерство обороны Украины ввело новую систему набора в Вооруженных силах Украины. Теперь желающим присоединиться к ВСУ необходимо пройти четыре этапа.
Об этом сообщил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец в пятницу, 5 апреля.
Четыре этапа рекрутинга в ВСУ
Новая система рекрутинга включает следующие шаги:
- Выбор должности и части;
- Собеседование и получение рекомендательного письма;
- Регистрация в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки;
- Направление на военную службу.
Возможности для выбора должности и воинской части
- Кандидаты могут обратиться к рекрутерам в центрах рекрутинга на базе ЦНАПов.
- Использовать онлайн-платформы и веб-сайты для поиска вакансий.
- Обратиться на сайты отдельных воинских частей или рекрутинговых центров.
Процесс собеседования и коммуникации с воинской частью
- После выбора должности кандидат проходит собеседование.
- Проверяется физическая подготовка и проводится психологическое тестирование.
- Результатом является получение рекомендательного письма.
Оформление в ТЦК СП
- Кандидаты с рекомендательным письмом посещают ТЦК СП для уточнения данных и прохождения отбора.
- Если кандидат не отвечает требованиям избранной должности, ему предлагаются другие варианты.
Направление для прохождения военной службы
- Кандидаты с опытом могут быть направлены непосредственно в воинскую часть.
- Кандидаты без опыта сначала проходят обучение.
Омбудсмен также сообщил, что запрещено направлять завершивших подготовку лиц в другие части, кроме входящих в перечень приоритетного комплектования.
Этот новый алгоритм преследует цель сделать процесс вступления в ВСУ более прозрачным и понятным, заменяя устаревшие методы четким механизмом добровольного присоединения к армии.
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