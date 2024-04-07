Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В Украине создали инициативу по защите прав военных — что известно arrow

В Украине создали инициативу по защите прав военных — что известно

7 апреля 2024 20:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине создали инициативу по защите прав военных — что известно
Украинские военные. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине создали Центральное управление защиты прав военнослужащих. Оно будет рассматривать обращения и жалобы бойцов Вооруженных сил Украины и проводить расследование возможных нарушений.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Читайте также:

Защита прав военнослужащих

Управление непосредственно подчиняется Министру обороны и будет отвечать за рассмотрение обращений и жалоб военнослужащих.

Также там будут оказывать первичную юридическую помощь, проводить проверки и расследовать нарушения прав военных и членов их семей.

"Реализация этой инициативы предполагает комплексный подход к защите прав воинов и членов их семей, включая реагирование на конкретные жалобы, анализ конкретных ситуаций, выезд на места нарушений, проведение проверок и последующие меры по восстановлению прав", — отметил Министр обороны Рустем Умеров.

Нарушения, которые будет рассматривать Центральное управление, касаются:

  • обеспечение военнослужащих;
  • права на отпуск;
  • недопущение злоупотребления правами командиров;
  • неоказание/недостаточное оказание медицинской помощи;
  • социальных гарантий;
  • нарушение гендерного равенства.

Так, в министерстве уже есть горячая линия и инструменты для мониторинга соцсетей, в которых бойцы пишут о нарушении своих прав. Теперь же появились силы и средства для быстрого реагирования.

Напомним, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова рассказала, в каком случае возможно увольнение с военной службы.

Также мы писали, что Минобороны ввело новую систему набора в ВСУ. Теперь желающим присоединиться необходимо пройти четыре этапа.

Минобороны
ВСУ
военные
война в Украине
права

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку