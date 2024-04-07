В Украине создали инициативу по защите прав военных — что известно
В Украине создали Центральное управление защиты прав военнослужащих. Оно будет рассматривать обращения и жалобы бойцов Вооруженных сил Украины и проводить расследование возможных нарушений.
Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
Защита прав военнослужащих
Управление непосредственно подчиняется Министру обороны и будет отвечать за рассмотрение обращений и жалоб военнослужащих.
Также там будут оказывать первичную юридическую помощь, проводить проверки и расследовать нарушения прав военных и членов их семей.
"Реализация этой инициативы предполагает комплексный подход к защите прав воинов и членов их семей, включая реагирование на конкретные жалобы, анализ конкретных ситуаций, выезд на места нарушений, проведение проверок и последующие меры по восстановлению прав", — отметил Министр обороны Рустем Умеров.
Нарушения, которые будет рассматривать Центральное управление, касаются:
- обеспечение военнослужащих;
- права на отпуск;
- недопущение злоупотребления правами командиров;
- неоказание/недостаточное оказание медицинской помощи;
- социальных гарантий;
- нарушение гендерного равенства.
Так, в министерстве уже есть горячая линия и инструменты для мониторинга соцсетей, в которых бойцы пишут о нарушении своих прав. Теперь же появились силы и средства для быстрого реагирования.
Напомним, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова рассказала, в каком случае возможно увольнение с военной службы.
Также мы писали, что Минобороны ввело новую систему набора в ВСУ. Теперь желающим присоединиться необходимо пройти четыре этапа.
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