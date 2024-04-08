Военные могут оспорить решение ВВК — в Минобороны объяснили, как это сделать
Военнослужащие имеют право обжаловать заключение Военно-врачебной комиссии. Если боец уверен, что комиссия не учла его реальное состояние здоровья, то есть возможность это решение пересмотреть.
Пошаговую инструкцию обжалования заключения ВКЛ опубликовали на сайте Министерства обороны Украины в пятницу 5 апреля.
Как обжаловать решение ВВК
Если военный считает, что в постановлении ВВК неправильно указана степень тяжести ранения (травмы), то ему следует действовать по следующему алгоритму:
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Написать письменное обращение к командиру части касательно рассмотрения вопроса об изменении степени тяжести травмы;
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Получить от командира направление на врачебно-экспертную комиссию (ВЭК);
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Дождаться принятия решения ВЭК.
"В случае потери трудоспособности более 60 дней — любая травма считается тяжелой. Установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК", — говорится в сообщении Минобороны Украины.
Напомним, в Украине создали Центральное управление защиты прав военнослужащих, которое будет отвечать за рассмотрение обращений и жалоб бойцов.
Также украинским военным изменили сроки пребывания на лечении. Ранее продолжительность лечения и отпуска для лечения у военнослужащих составляла не более четырех месяцев, а сейчас может составлять год.
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