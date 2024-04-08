Военные могут оспорить решение ВВК — в Минобороны объяснили, как это сделать

Военно-врачебная комиссия. Фото иллюстративный: armyinform.com.ua

Военнослужащие имеют право обжаловать заключение Военно-врачебной комиссии. Если боец уверен, что комиссия не учла его реальное состояние здоровья, то есть возможность это решение пересмотреть.

Пошаговую инструкцию обжалования заключения ВКЛ опубликовали на сайте Министерства обороны Украины в пятницу 5 апреля.

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Если военный считает, что в постановлении ВВК неправильно указана степень тяжести ранения (травмы), то ему следует действовать по следующему алгоритму:

Написать письменное обращение к командиру части касательно рассмотрения вопроса об изменении степени тяжести травмы; Получить от командира направление на врачебно-экспертную комиссию (ВЭК); Дождаться принятия решения ВЭК.

"В случае потери трудоспособности более 60 дней — любая травма считается тяжелой. Установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК", — говорится в сообщении Минобороны Украины.

Напомним, в Украине создали Центральное управление защиты прав военнослужащих, которое будет отвечать за рассмотрение обращений и жалоб бойцов.

Также украинским военным изменили сроки пребывания на лечении. Ранее продолжительность лечения и отпуска для лечения у военнослужащих составляла не более четырех месяцев, а сейчас может составлять год.