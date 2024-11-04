Війська КНДР — солдати вже потрапили під обстріл ЗСУ на Курщині

Військові КНДР. Фото: Reuters

Військові Північної Кореї, яких відправили на підмогу Росії у війні проти України, ймовірно, вже потрапили під обстріли у Курській області.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко у Telegram в понеділок, 4 листопада.

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"Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Андрія Коваленка

Крім того, раніше керівник ЦПД заявляв, що росіяни інформаційно намагаються заплутати усіх щодо присутності військ Північної Кореї у війні проти України.

"Плани росіян всім відомі, вони штампують відео з калмиками, бурятами, тувинцями і видають їх за військових КНДР. При цьому справжніх кндрівців також в підрозділах переміщують з цими національностями", — сказав він.

За словами Коваленка, РФ прагне розмити конкретику, поширювати фейки та створити інформаційний масштаб, щоб здійснювати заходи пропаганди проти України.

Нагадаємо, нещодавно ГУР назвало види зброї, які Росія надала військам КНДР. Відома також кількість військових з Північної Кореї, які вже перекинуті до кордонів з Україною.

А Зеленський повідомляв, що Україна володіє точними даними про місця дислокації військ КНДР в Росії і могла б превентивно вдарити по них, але є певні нюанси.