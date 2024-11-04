Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Війська КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині, — ЦПД arrow

Війська КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині, — ЦПД

4 листопада 2024 11:14
Карина Приходько - Редактор
Війська КНДР — солдати вже потрапили під обстріл ЗСУ на Курщині
Військові КНДР. Фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

Військові Північної Кореї, яких відправили на підмогу Росії у війні проти України, ймовірно, вже потрапили під обстріли у Курській області. 

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко у Telegram в понеділок, 4 листопада.

Читайте також:

Війська КДНР потрапили під обстріли на Курщині 

"Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині", — йдеться у повідомленні. 

війська КНДР на Курщині
Скриншот допису Андрія Коваленка

Крім того, раніше керівник ЦПД заявляв, що росіяни інформаційно намагаються заплутати усіх щодо присутності військ Північної Кореї у війні проти України.

"Плани росіян всім відомі, вони штампують відео з калмиками, бурятами, тувинцями і видають їх за військових КНДР. При цьому справжніх кндрівців також в підрозділах переміщують з цими національностями", — сказав він.  

За словами Коваленка, РФ прагне розмити конкретику, поширювати фейки та створити інформаційний масштаб, щоб здійснювати заходи пропаганди проти України. 

Нагадаємо, нещодавно ГУР назвало види зброї, які Росія надала військам КНДР. Відома також кількість військових з Північної Кореї, які вже перекинуті до кордонів з Україною.

А Зеленський повідомляв, що Україна володіє точними даними про місця дислокації військ КНДР в Росії і могла б превентивно вдарити по них, але є певні нюанси.

Курська область фронт обстріли війна в Україні КНДР

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:02 Флагман Xiaomi 15 Ultra отримає потужні камери — витік подробиць

11:47 До чого готуватися метеозалежним — прогноз магнітних бур сьогодні

11:45 На 57% дорожче — в Україні злетіли ціни на популярний овоч

11:42 Штрафи за пальне — за які порушення карають водіїв

11:31 Найважчий ремонт — в Одесі відновлюють зруйнований росіянами дім

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

11:22 Українцям виплатять по 3,6 тис. грн у листопаді — деталі

11:21 Податковий борг без суду — коли можуть стягнути гроші

11:14 Війська КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині, — ЦПД

11:13 Штрафи на кожному кроці — за що карають українців у Польщі

11:13 У Києві чоловік вкрав у магазині елітний парфум — що вирішив суд

12:02 Флагман Xiaomi 15 Ultra отримає потужні камери — витік подробиць

11:47 До чого готуватися метеозалежним — прогноз магнітних бур сьогодні

11:45 На 57% дорожче — в Україні злетіли ціни на популярний овоч

11:42 Штрафи за пальне — за які порушення карають водіїв

11:31 Найважчий ремонт — в Одесі відновлюють зруйнований росіянами дім

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

11:22 Українцям виплатять по 3,6 тис. грн у листопаді — деталі

11:21 Податковий борг без суду — коли можуть стягнути гроші

11:14 Війська КНДР вже потрапили під обстріл на Курщині, — ЦПД

11:13 Штрафи на кожному кроці — за що карають українців у Польщі

11:13 У Києві чоловік вкрав у магазині елітний парфум — що вирішив суд

06:37 Ціни на продукти — як в Україні здорожчали овочі у 2024 році

2 листопада 2024

21:16 Небезпека для киян — міст Метро можуть закрити

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

Text

08:00 Переведення медиків у піхоту і вибори в Молдові — ефір Ранок.LIVE

3 листопада 2024
Text

15:01 Що стало на заваді вступу України в НАТО при каденції Ющенка

2 листопада 2024
Text

23:08 Військовий відповів, чи наблизилися ЗСУ до стандартів НАТО

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині