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Войска КНДР уже попали под обстрел на Курщине, — ЦПД

4 ноября 2024 11:14
Карина Приходько - Редактор
Войска КНДР — солдаты уже попали под обстрел ВСУ на Курщине
Военные КНДР. Фото: Reuters
Карина Приходько - Редактор

Военные Северной Кореи, которых отправили на помощь России в войне против Украины, вероятно уже попали под обстрелы в Курской области.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрей Коваленко в Telegram в понедельник, 4 ноября.

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"Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курщине", — говорится в сообщении.

войска КНДР в Курщине
Скриншот сообщения Андрея Коваленко

Кроме того, ранее руководитель ЦПИ заявлял, что россияне информационно пытаются запутать всех по поводу присутствия войск Северной Кореи в войне против Украины.

"Планы россиян всем известны, они штампуют видео с калмыками, бурятами, тувинцами и выдают их за военных КНДР. При этом настоящих кндровцев также в подразделениях перемещают с этими национальностями", — сказал он.

По словам Коваленко, РФ стремится размыть конкретику, распространять фейки и создать информационный масштаб, чтобы осуществлять меры по пропаганде против Украины.

Напомним, недавно ГУР назвало виды оружия, которые Россия предоставила войскам КНДР. Известно также количество военных из Северной Кореи, которые уже переброшены к границам с Украиной.

А Зеленский сообщал, что Украина владеет точными данными о местах дислокации войск КНДР в России и могла бы превентивно ударить по ним, но есть определенные нюансы.

Курская область фронт обстрелы война в Украине КНДР

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