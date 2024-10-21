Нарада Зеленського з військовим керівництвом — президент розкрив подробиці зустрічі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 21 жовтня, провів нараду з військовим керівництвом країни. Вони обговорили, зокрема, наступальну операцію в Курській області.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

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"Сьогодні провів і важливі наради з Головкомом Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем, міністром оборони України Умєровим. Детально обговорили ситуацію на фронтових напрямках — Торецький, Покровський, Курахівський, Харківський та всі інші", — йдеться у повідомленні.

Також Зеленський заслухав доповіді стосовно перспектив на фронті, забезпечення й озброєння та комплектування бригад Сил оборони. Водночас обговорили Курську операцію, де ЗСУ тримають позиції.

Він наголосив, що Курська операція забезпечує стратегічну мету — війна має повертатись на території, звідки вона прийшла. Президент переконаний, що це справедливо, коли буферна зона створена на території агресора.

"І також Курська операція дозволила Україні зробити більш активною роботу щодо обмінів — повертати наших воїнів із російського полону. Кожен це бачить", — додав Зеленський.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що Україні вдалося повернути з російського полону майже 4000 своїх громадян. При цьому абсолютна більшість з них потребують довготривалого лікування.

А Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у грудні ухвалить нову модель базової військової підготовки для мобілізованих.