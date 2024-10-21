Совещание Зеленского с военным руководством – президент раскрыл подробности встречи

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник 21 октября провел совещание с военным руководством страны. Они обсудили, в частности, наступательную операцию в Курской области.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

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"Сегодня провел и важные совещания с Главкомом Сырским, начальником Генштаба Баргилевичем, министром обороны Украины Умеровым. Подробно обсудили ситуацию на фронтовых направлениях — Торецкое, Покровское, Кураховское, Харьковское и все остальные", — говорится в сообщении.

Также Зеленский заслушал доклады о перспективах на фронте, обеспечении и вооружении и комплектовании бригад Сил обороны. В то же время обсудили Курскую операцию, где ВСУ удерживают позиции.

Он отметил, что Курская операция обеспечивает стратегическую цель — война должна возвращаться на территории, откуда она пришла. Президент уверен, что это справедливо, когда буферная зона создана на территории агрессора.

"И также Курская операция позволила Украине сделать более активную работу по обмену — возвращать наших воинов из российского плена. Каждый это видит", — добавил Зеленский.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что Украине удалось вернуть из российского плена почти 4000 своих граждан. При этом абсолютное большинство из них нуждаются в длительном лечении.

А Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в декабре примет новую модель базовой военной подготовки для мобилизованных.