Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує саперам

Сапери шукають вибухівки. Фото ілюстративне: instagram.com/kateryna_stulen

Бригада спецпризначення "Азов" шукає в інженерно-саперну роту та інші підрозділи саперів. Фахівцім обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.

Таку вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 18 червня.

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Сапери мусять шукати та знешкоджувати міни та снаряди, організовувати проходи в мінно-вибухових зонах супротивника, ліквідовувати вибухонебезпечні предмети.

Які вимоги до кандидата посаду

На роботу приймуть людей, які мають хорошу фізичну форму, досвід проходження військової служби, інженерно-технічну освіту, знає мінно-вибухову сферу. Від фахівця очікують готовності опанувати фах саперної справи. Перевагою буде дозвіл на виконання мінно-вибухових робіт.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам гідну щомісячну зарплату (25–125 тисяч гривень), військову службу за мобілізацією або контрактом. Можуть перевести на цю посаду чинних військовослужбовців. Служити, можливо, доведеться в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день служби нараховуватимуть додаткову плату — 3 300 гривень.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, у бригаді спецпризначення "Азов" потрібні механіки-водії медичних пунктів. На посаду запрошують кандидатів, які мають водійське посвідчення категорії B або C, не менше трьох років досвіду водіння та досвід керування гусеничної технікою. Щомісячна зарплата становитиме до 120 тисяч гривень.

Також "Азов" шукає у свої лави терапевта, сімейного лікаря. На роботу приймуть фахівців із медичною освітою та досвідом роботи за спеціальністю. Зарплата — до 125 тисяч гривень.