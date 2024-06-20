Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает саперам

Саперы ищут взрывчатку. Фото иллюстративное: instagram.com/kateryna_stulen

Бригада спецназначения "Азов" ищет в инженерно-саперную роту и другие подразделения саперов. Специалистам обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Такую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 18 июня.

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Саперы должны искать и обезвреживать мины и снаряды, организовывать проходы в минно-взрывных зонах противника, ликвидировать взрывоопасные предметы.

Какие требования к кандидату должность

На работу примут людей, которые имеют хорошую физическую форму, опыт прохождения военной службы, инженерно-техническое образование и знают минно-взрывную сферу. От специалиста ожидают готовности овладеть специальностью саперного дела. Преимуществом станет разрешение на выполнение минно-взрывных работ.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам достойную ежемесячную зарплату (25–125 тысяч гривен), военную службу по мобилизации или контракту. Могут перевести на эту должность действующих военнослужащих. Служить, может быть, придется в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день службы будут начисляться дополнительная плата — 3 300 гривен.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в бригаде спецназначения "Азов" нужны механики-водители медицинских пунктов. На должность приглашают кандидатов, имеющих водительское удостоверение категории B или C, не менее трех лет опыта вождения и опыта управления гусеничной техникой. Ежемесячная зарплата будет составлять до 120 тысяч гривен.

Также "Азов" ищет в свои ряды терапевта, семейного врача. На работу примут специалистов с медицинским образованием и опытом работы по специальности. Зарплата — до 125 тысяч гривен.