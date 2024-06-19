Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує водіям-механікам медичного пункту

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи механіка-водія медичного пункту. Фахівцю обіцяють зарплату до 120 тисяч гривень.

Таку вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 17 червня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки механіка-водія медичного пункту

Механік-водій, який працює в медпункті, повинен проводити медичні евакуації особового складу гусеничною технікою, а також контролювати технічний стан гусеничної техніки та здійснювати її ремонт.

Які вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймують фахівця, який має водійське посвідчення категорії B або C, не менше трьох років досвіду водіння та досвід керування гусеничної технікою. Фахівець повинен уміти швидко орієнтуватися в ситуації та приймати рішення, керувати технікою в будь-яку пору року та час будь-який час доби. Від кандидата на посаду очікують готовності пройти курси підготовки-бійців рятувальників разом із медичним екіпажем, а також вчитися працювати із приладом нічного бачення та іншими технічними засобами.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам гідну щомісячну зарплату (25–125 тисяч гривень), військову службу за мобілізацією або контрактом. Чинних військовослужбовців можуть перевести на цю посаду за згодою командира. Служити, можливо, доведеться в зоні бойових дій.

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригаді спецпризначення "Азов" потрібен терапевт, сімейний лікар. На посаду запрошують кандидатів із медичною освітою та досвідом роботи за спеціальністю. Щомісячна зарплата становитиме до 125 тисяч гривень.

Також "Азов" шукає у свої лави оператора радіоелектронної боротьби. Такий фахівець має виявляти та ідентифікувати електронні сигнали та здійснювати технічне обслуговування РЕБ. Зарплата — до 125 тисяч гривень.