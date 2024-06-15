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Робота із засобами РЕБ — у полку "Азов" з'явилася нова високооплачувана вакансія

15 червня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам РЕБ
Боєць ЗСУ з антидроновою рушницею EDM4S. Фото ілюстративне: Libkos/AP
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Бригада спецпризначення "Азов" посилює підрозділ РЕБ. У полку з'явилася вакансія оператора радіоелектронної боротьби. Фахівцю обіцяють зарплату до 125 тисяч гривень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 10 червня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки оператора РЕБ

Оператор РЕБ мусить працювати із засобами радіоелектронної боротьби, виявляти та ідентифікувати електронні сигнали, впроваджувати нові рішення за напрямком РЕБ, збирати та обробляти дані. Також у його обов'язки входить технічне обслуговування РЕБ.

Які вимоги до кандидатів на посаду

У лавах "Азову" потрібні відповідальні, уважні та дисципліновані люди без шкідливих звичок. Кандидати на посаду мають бути готові до виконання завдань у зоні бойових дій, уміти працювати в команді та дотримуватися субординації. Якщо кандидат має вищу технічну освіту (особливо за спеціальностями радіотехніки чи заявку), розуміє принципи побудови систем РЕР/РЕБ, служив у підрозділах зв’язку, радіоелектронної розвідки або боротьби, проходив курс підготовки за напрямками РЕР або РЕБ, це буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидату:

  • мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом;
  • навчання перед вступом на посаду;
  • грошове забезпечення від 25 до 125 тисяч гривень (у випадку виконання завдань у зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3 300 гривень за день).

Які спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, бригаді спецпризначення "Азов" потрібні психологи. Такі фахівці мають надавати кризову психологічну допомогу та працювати з людьми, що мають ознаки бойових психічних травм. Заробити на цій посаді можна до 125 тисяч гривень.

Також "Азов" шукає у свої лави помічника начальника служби закупівель. На посаду можуть претендувати фахівці, які мають юридичну або економічну освіту та досвід роботи у проведенні закупівель через систему Prozorro. Зарплата — до 125 тисяч гривень.

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