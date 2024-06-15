Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает операторам РЭБ

Работа со средствами РЭБ — в полку "Азов" появилась новая высокооплачиваемая вакансия
Бригада спецназначения "Азов" усиливает подразделение РЭБ. В полку появилась вакансия оператора радиоэлектронной борьбы. Специалисту обещают зарплату до 125 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 10 июня.
Что входит в обязанности оператора РЭБ
Оператор РЭБ должен работать со средствами радиоэлектронной борьбы, выявлять и идентифицировать электронные сигналы, внедрять новые решения по направлению РЭБ, собирать и обрабатывать данные. Также в его обязанности входит техническое обслуживание РЭБ.
Какие требования к кандидатам на должность
В рядах "Азова" нужны ответственные, внимательные и дисциплинированные люди без вредных привычек. Кандидаты на должность должны быть готовы к выполнению задач в зоне боевых действий, уметь работать в команде и соблюдать субординацию. Если кандидат имеет высшее техническое образование (особенно по специальностям радиотехники или связи), понимает принципы построения систем РЭР/РЭБ, служил в подразделениях связи, радиоэлектронной разведки или борьбы, проходил курс подготовки по направлениям РЭР или РЭБ, это будет преимуществом.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидату:
- мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
- обучение перед вступлением в должность;
- денежное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в случае выполнения заданий в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, бригаде спецназначения "Азов" нужны психологи. Такие специалисты должны оказывать психологическую помощь и работать с людьми, имеющими признаки боевых психических травм. Заработать на этой должности можно до 125 тысяч гривен.
Также "Азов" ищет в свои ряды помощника начальника службы закупок. На должность могут претендовать специалисты, имеющие юридическое или экономическое образование и опыт работы по проведению закупок через систему Prozorro. Зарплата — до 125 тысяч гривен.
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