Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает операторам РЭБ

Боец ВСУ с антидроновым ружьем EDM4S. Фото иллюстративное: Libkos/AP

Бригада спецназначения "Азов" усиливает подразделение РЭБ. В полку появилась вакансия оператора радиоэлектронной борьбы. Специалисту обещают зарплату до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 10 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности оператора РЭБ

Оператор РЭБ должен работать со средствами радиоэлектронной борьбы, выявлять и идентифицировать электронные сигналы, внедрять новые решения по направлению РЭБ, собирать и обрабатывать данные. Также в его обязанности входит техническое обслуживание РЭБ.

Какие требования к кандидатам на должность

В рядах "Азова" нужны ответственные, внимательные и дисциплинированные люди без вредных привычек. Кандидаты на должность должны быть готовы к выполнению задач в зоне боевых действий, уметь работать в команде и соблюдать субординацию. Если кандидат имеет высшее техническое образование (особенно по специальностям радиотехники или связи), понимает принципы построения систем РЭР/РЭБ, служил в подразделениях связи, радиоэлектронной разведки или борьбы, проходил курс подготовки по направлениям РЭР или РЭБ, это будет преимуществом.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;

обучение перед вступлением в должность;

денежное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в случае выполнения заданий в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде спецназначения "Азов" нужны психологи. Такие специалисты должны оказывать психологическую помощь и работать с людьми, имеющими признаки боевых психических травм. Заработать на этой должности можно до 125 тысяч гривен.

Также "Азов" ищет в свои ряды помощника начальника службы закупок. На должность могут претендовать специалисты, имеющие юридическое или экономическое образование и опыт работы по проведению закупок через систему Prozorro. Зарплата — до 125 тысяч гривен.