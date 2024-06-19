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На фронте нужны люди для медицинской эвакуации — в полку "Азов" новая вакансия с высокой зарплатой

19 июня 2024 03:23
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает водителям-механикам медицинского пункта
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения механика-водителя медицинского пункта. Специалисту обещают зарплату до 120 тысяч гривен.

Такую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 17 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности механика-водителя медицинского пункта

Механик-водитель, работающий в медпункте, должен проводить медицинские эвакуации личного состава гусеничной техникой, а также контролировать техническое состояние гусеничной техники и производить ее ремонт.

Какие требования к кандидату на должность

На работу примут специалиста, имеющего водительское удостоверение категории B или C, не менее трех лет опыта вождения и опыт управления гусеничной техникой. Специалист должен уметь быстро ориентироваться в ситуации и принимать решения, управлять техникой в любое время года и в любое время суток. От кандидата на должность ожидают готовности пройти курсы подготовки-бойцов спасателей вместе с медицинским экипажем, а также учиться работать с прибором ночного видения и другими техническими средствами.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам достойную ежемесячную зарплату (25–125 тысяч гривен), военную службу по мобилизации или контракту. Действующие военнослужащие могут быть переведены на эту должность с согласия командира. Служить, возможно, придется в зоне боевых действий.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, бригаде спецназначения "Азов" нужен терапевт, семейный врач. На должность приглашают кандидатов с медицинским образованием и опытом работы по специальности. Ежемесячная зарплата будет составлять до 125 тысяч гривен.

Также "Азов" ищет в свои ряды оператора радиоэлектронной борьбы. Такой специалист должен выявлять и идентифицировать электронные сигналы и техническое обслуживание РЕБ. Зарплата — до 125 тысяч гривен.

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Нацгвардия
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