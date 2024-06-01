Відстрочка від служби у зв'язку з навчанням у виші, які документи треба подати у ТЦК

Чоловіки-абітурієнти у вищому навчальному закладі. Фото ілюстративне: chmnu.edu.ua

Оформити відстрочку від мобілізації у зв'язку з навчанням у вищому закладі зможуть не всі абітурієнти. У проміжку між випуском і вступними екзаменами потенційного студента можуть мобілізувати.

Про особливості вступу до вищих навчальних закладів України цього року розоповів адвокат Ростислав Кравець.

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Послідовна освіта — привід для відстрочки, але треба довести це документально

Юрист пояснює: якщо чоловік здобуває наступний науковий ступінь, наприклад, ступінь магістра після отримання диплому бакалавра, йому мають дати відстрочку від військової служби. Натомість здобуття другої бакалаврської освіти — не привід для тимчасового звільнення від армії.

"Якщо освіта послідовна, тобто ви були бакалавром, а стали магістром або ж були магістром і стали аспірантом — у цьому випадку немає значення, яка у вас фахова спеціальність", — зазначає Ростислав Кравець.

А далі абітурієнт повинен принести до ТЦК доказові документи: довідку з навчального закладу, сформовану в Єдиній державній електронній базі з питань освіти. Але, за словами юриста, наразі цей документ ніхто не отримає. Адже у Міносвіти його ще розробляють.

Щоб відпустили на навчання — які документи показати у ТЦК

"Раджу оформити у навчальному закладі довідку, яка підтверджує, що ви студент цього вишу. У ТЦК необхідно написати заяву, що ви просити про відстрочку у зв'язку з послідовною освітою. Якщо в ТЦК не приймуть документи — треба оскаржувати рішення військкомату в судовому порядку", — розповідає Ростислав Кравець.

Юрист нагадав, що зараз кожен вступник чоловічої статі повинен надати приймальній комісії військовий квиток.

"Що робити, якщо ви зараз закінчили бакалаврат, а вступ на магістратуру у серпні-вересні? В цей період вас можуть мобілізувати", — повідомив адвокат.

Також ми повідомляли, що представники ТЦК не мають права безпідставно відмовити у відстрочці.

До слова, право на відстрочку від мобілізації мають не тільки студенти українських вишів, а й іноземних вищих навчальних закладів.