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Отсрочка в связи с учебой — юрист объяснил, кто имеет право ее получить

1 июня 2024 05:16
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Отсрочка от службы в связи с обучением в вузе, какие документы следует подать в ТЦК
Мужчины-абитуриенты в высшем учебном заведении. Фото иллюстративное: chmnu.edu.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Оформить отсрочку от мобилизации в связи с учебой в вузе смогут не все абитуриенты. В промежутке между выпуском и вступительными экзаменами потенциального студента могут мобилизовать.

Об особенностях поступления в высшие учебные заведения Украины в этом году рассказал адвокат Ростислав Кравец.

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Последовательное образование — повод для отсрочки, но надо доказать это документально

Юрист объясняет: если мужчина получает следующую научную степень, например степень магистра после получения диплома бакалавра, ему должны дать отсрочку от военной службы. А получение второго бакалаврского образования — не повод для временного освобождения от армии.

"Если образование последовательно, то есть вы были бакалавром, а стали магистром или же были магистром и стали аспирантом — в этом случае не имеет значения, какая у вас профессиональная специальность", — отмечает Ростислав Кравец.

Далее абитуриент должен принести в ТЦК доказательные документы: справку из учебного заведения, сформированную в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Но, по словам юриста, пока этот документ никто не получит. Ведь в Минобразования его еще разрабатывают.

Чтобы отпустили на обучение — какие документы показать в ТЦК

"Советую оформить в учебном заведении справку, подтверждающую, что вы студент этого вуза. В ТЦК необходимо написать заявление, что вы просите об отсрочке в связи с последовательным образованием. Если в ТЦК не примут документы — нужно обжаловать решение военкомата в судебном порядке", — рассказывает Ростислав Кравец.

Юрист напомнил, что сейчас каждый абитуриент мужского пола должен предоставить приемной комиссии военный билет.

"Что делать, если вы сейчас закончили бакалавриат, а поступление на магистратуру в августе-сентябре? В этот период вас могут мобилизовать", — сообщил адвокат.

Также мы сообщали, что представители ТЦК не имеют права безосновательно отказать в отсрочке.

Кстати, право на отсрочку от мобилизации имеют не только студенты украинских вузов, но и иностранных вузов.

ТЦК и СП
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мобилизация
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военный учет

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