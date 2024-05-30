Студенти іноземних вишів можуть отримати відстрочку — пояснення юриста

Студенти в аудиторії. Фото: Radio UA Chicago

Право на відстрочку від мобілізації мають не тільки студенти українських вишів, а й іноземних вищих навчальних закладів. Справа в тому, що закон, в якому немає обмежень винятково для вишів України, має вищу силу, ніж нормативно-правові акти, на кшталт постанови Кабінету міністрів.

Про це розповів юрист Дмитро Дончак.

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Коментуючи відсутність вказівок про українських студентів іноземних вишів, які можуть отримати відстрочку від мобілізації на час навчання, Дмитро Дончак наголосив — нормативно-правові акти, до яких належать постанови уряду, мають нижчу силу, ніж закони, ухвалені Верховною Радою.

"Тому якщо в Постанові з якогось дива "забули" про студентів іноземних ВНЗ, то це не означає неможливість відстрочки для згаданої категорії", — підкреслив юрист.

Як студенти іноземних ВНЗ можуть оформити відстрочку

Для отримання відстрочки від мобілізації, українські студенти іноземних вишів мають надати відповідну заяву (за наступним зразком).

Заява надається особисто, відправити поштою її неможливо, у такому випадку ця заява буде визнана недійсною.

Крім того, потрібно отримати у виші довідку про навчання, перекласти її українською, нотаріально завіривши цей переклад – і разом із заявою принести до ТЦК.

Після цього відповідна комісія має ухвалити своє рішення. Яке може бути й негативним – але тоді студент має право оскаржити його у судовому порядку.

Нагадаємо, 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, право на відстрочку від мобілізації отримали аспіранти як бюджетної, так і контрактної форм навчання.

Раніше юрист Дмитро Дончак заявив, що новий закон визначає осіб, які не підлягають мобілізації. До них належать і студенти, що навчаються на денній чи дуальній формі, однак вікових обмежень щодо здобувачів освіти, які мають право на відстрочку, закон не передбачає.

Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію студенти-чоловіки зможуть виїжджати за кордон під час війни. Відомо, які правила перетину кордону діятимуть для таких студентів.