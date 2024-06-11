Як отримати відстрочку для навчання в аспірантурі, які документи потрібні

Навчання в аспірантурі. Фото: ЛНТУ

Студенти аспірантури мають право на відстрочку від мобілізації. Для цього їм потрібно надати список документів та заяву на ім’я голови комісії, яка функціонує при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Про це пише на порталі "Юристи.UA" правник Сергій Богун.

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Які документи має надати аспірант

Коментуючи на порталі повідомлення військовозобов’язаного, який навчається в аспірантурі і до якого у гуртожиток навідувався наряд поліції, юрист нагадав, який набір документів потрібно надати для отримання відстрочки від мобілізації.

"Для отримання відстрочки подається заява та документи, що передбачені постановою 560", — зазначив Сергій Богун.

Цими документами є паспорт, приписне посвідчення та довідка з ЄДЕБО про навчання в аспірантурі.

На чиє ім’я писати заяву

Крім того, такий військовозобов’язаний має написати заяву на ім’я голові комісії, яка вирішує питання відстрочки.

"Заяву можете підготувати завчасно, згідно зі зразком у Додатку 4", — підкреслив Богун.

Усі ці документи треба надати у комісію при територіальному центрі комплектування.

Нагадаємо, що після ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні зросла кількість охочих чоловіків віком від 25 років вступити до аспірантури, аби уникнути мобілізації.

Цей факт підтвердила у ефірі Вечір.LIVE і народна депутатка Юлія Гришина.

Також Новини.LIVE наголошували на тому, що навіть звільненим від мобілізації аспірантам треба оновити свої дані у територіальних центрах комплектування.