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Отсрочка для аспирантов — инструкция, документы по новому закону

11 июня 2024 21:23
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Как получить отсрочку для обучения в аспирантуре, какие документы нужны
Учеба в аспирантуре. Фото: ЛНТУ
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Студенты аспирантуры имеют право на отсрочку от мобилизации. Для этого им нужно предоставить список документов и заявление на имя главы комиссии, функционирующей при территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Об этом пишет на портале "Юристи.UA" юрист Сергей Богун.

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Какие документы должен предоставить аспирант

Комментируя на портале сообщения военнообязанного, обучающегося в аспирантуре и к которому в общежитие наведывался наряд полиции, юрист напомнил, какой набор документов необходимо предоставить для получения отсрочки от мобилизации.

"Для получения отсрочки подается заявление и документы, предусмотренные постановлением 560", — отметил Сергей Богун.

Эти документы — паспорт, приписное удостоверение и справка из ЕГЭБО об обучении в аспирантуре.

На чье имя писать заявление

Кроме того, такой военнообязанный должен написать заявление на имя главы комиссии, решающей вопрос отсрочки.

"Заявление можете подготовить загодя, согласно образцу в Приложении 4", — подчеркнул Богун.

Все эти документы следует предоставить в комиссию при территориальном центре комплектования.

Напомним, что после принятия нового закона о мобилизации в Украине возросло количество желающих мужчин в возрасте от 25 лет поступить в аспирантуру во избежание мобилизации.

Этот факт подтвердила в эфире Вечір.LIVE и народный депутат Юлия Гришина.

Также Новини.LIVE отмечали, что даже освобожденным от мобилизации аспирантам нужно обновить свои данные в территориальных центрах комплектования.

Аспирант
ТЦК и СП
военнообязанные
отсрочка
мобилизация

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