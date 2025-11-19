Ранкові вибухи в Бурштині на Івано-Франківщини 19 листопада 2025 року

Термінова новина

Вибухи пролунали в Бурштині Івано-Франківської області зараз, уранці в середу, 19 листопада. В Івано-Франківській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про ракетну небезпеку.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про вибухи на Івано-Франківщині вранці 19 листопада

Станом на 05:49, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, на півночі Івано-Франківської області фіксували ракети, які летіли курсом на захід.

Де ще оголосили повітряну тривогу вранці 19 листопада

Станом на 05:55 повітряна тривога, крім Івано-Франківської області триває в усіх регіонах України. Її оголосили через імовірність ракетного удару.

Новина доповнюється